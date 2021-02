Marilyn Manson responde a denuncias de abuso sexual y acoso en su contra

El músico Brian Warner, conocido como Marilyn Manson, fue denunciado de abuso sexual y acoso por parte de la actriz Evan Rachel Wood. A esta acusación, se sumaron las de otras cuatro mujeres, quienes aseguraron haber sido víctimas del mismo caso.

Frente a este hecho, la industria artística decidió romper relaciones con el cantante. El lunes 1 de febrero, fue despedido de su disquera Loma Vista Recordings y retirado de las grabaciones de la serie American Gods, donde se desempeñaba como actor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marilyn Manson se pronunció para dar sus descargos tras las denuncias en su contra.

“Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”, sostuvo.

“Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad”, finalizó el músico.

El cantante publicó un comunicado sobre las denuncias en su contra. Foto: captura Instagram / Marilyn Manson

Marilyn Manson fue denunciado por Evan Rachel Wood

Después de varios de años como activista, la actriz Evan Rachel Wood reveló la identidad de su agresor, su expareja, Marilyn Manson.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson... Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, escribió la artista.

“Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamado a las muchas industrias que se lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que no permanecerán más tiempo calladas”, señaló en el comunicado.

El cantante Marilyn Manson fue denunciado por Evan Rachel Wood. Foto: captura Instagram / Evan Rachel Wood

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson mantuvieron una relación pública en 2007, cuando ella tenía 19 años y él 38.

Otras mujeres también denunciaron a Marilyn Manson

Ashley Walters, Sarah McNeilly y Ashley Lindsay Morgan son algunas de las mujeres que también han denunciado al músico Marilyn Manson a través de las redes sociales.

“Se normalizaron comportamientos horribles y desquiciados, y escenarios locos”, escribió en un fragmento la fotógrafa Ashley Walters.

Los testimonios de las mujeres que denunciaron a Marilyn Manson. Foto: captura Instagram

Por su parte, la modelo Sarah McNeilly señaló: “Mientras me cortejaba, descubría que estaba torturando a otros. Al poco tiempo fui yo quien estaba siendo torturada. Fui abusada emocionalmente, aterrorizada y con cicatrices. Me encerraron en habitaciones cuando era “mala”, a veces obligada a escucharlo entretener a otras mujeres”

Los testimonios de las mujeres que denunciaron a Marilyn Manson. Foto: captura Instagram

Mientras que la modelo Ashley Lindsay Morgan contó: “Me echaba de la casa casi sin ropa si me quedaba dormida a las 3 de la mañana. No me permitía comer, dormir o salir. Me despertaba con música fuerte si me dormía. Me hizo sentir como si me cortara, me quemara, su puño en la boca era lo nuestro. Hay mucho más que sucedió. No quiero que le haga esto a nadie más, y me he sentido responsable de que otros se lastimen durante tanto tiempo”.

