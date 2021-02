Johanna San Miguel no descarta conducir Esto es guerra con Jazmín Pinedo

Johanna San Miguel sorprendió al confesar que no tendría problemas en compartir la conducción de Esto es guerra con Jazmín Pinedo.

Durante una entrevista con En boca de todos, la nueva animadora de EEG 2021 elogió el papel que desempeñó la popular ’Chinita’ como presentadora del reality a lo largo de todo el 2020.

“Jazmín es una súper conductora, tiene una trayectoria, es súper joven y ha empezado con muy buen pie. Empezar a tomar Esto es Guerra no es fácil, es un ‘monstruo’ EEG”, comentó.

Johanna San Miguel enfatizó en que el posible reencuentro con Jazmín Pinedo en EEG depende mucho del enfoque que los productores le den al programa. En ese sentido, también dejó abierta la posibilidad de reunirse con Mathías Brivio en el reality de América TV.

“Si me hubiera gustado conducir con ella y quién sabe que se pueda dar en algún momento, eso no lo podemos saber. Esto es Guerra va cambiando, va mutando, mírame, después de cinco años he vuelto, podría volver Mathías”, manifestó.

Como se recuerda, Johanna San Miguel y Mathías Brivio fueron los encargados de conducir Esto es guerra cuando el reality llegó a la televisión por primera vez.

Johanna San Miguel siempre deseó volver a Esto es guerra

Johanna San Miguel confesó que siempre deseó regresar a Esto es guerra como presentadora, pues considera a América TV como su segundo hogar.

“Siempre tenía muchas ganas de volver, pero por A o B motivos no se daba el momento, y regresar a casa es increíble... Tu casa, tu hogar, tu familia, es tu primer hogar, pero el sitio donde tú trabajas es tu segundo hogar”, manifestó.

