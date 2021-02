Ivana Yturbe se mudará a Trujillo con Beto Da Silva: “De todas maneras”

Ivana Yturbe sorprendió a todos al revelar que se mudará junto a Beto Da Silva a Trujillo, ya que el futbolista podría entrar al equipo de la Universidad César Vallejo.

En una conversación con América Hoy, la popular ‘Princesa Inca’ habló acerca de sus planes con su novio.

“Así es, de todas maneras (me iré con Beto a Trujillo)”, aseguró la modelo.

Sin embargo, aclaró el hecho de que haya decidido convivir con Da Silva, no significa que vaya a dejar su carrera y sus objetivos personales.

“No dejando de lado lo que es mi carrera, las cosas que hago. Trabajo mucho con mis redes, pero sí, gracias a Dios tengo la oportunidad de poder irme sin dejar mi carrera de lado”, explicó la exintegrante de Esto es guerra.

Por otro lado, Ivana Yturbe anunció que ha postergado su boda con Beto Da Silva, por el retorno a la cuarentena. Sin embargo, aseguró que esta vez no revelará la nueva fecha de su matrimonio civil.

“La gran fiesta la voy hacer en el religioso, ahora me voy a casar en civil. Cuando pase todo lo que está sucediendo ahorita que pasen los 15 días para ver cómo es”, expresó.

“Uno tiene que saber qué cosas son prudentes y qué no. No hay manera que diga la fecha. El regalo más lindo que voy a tener es que no se aparezca nadie en mi boda”, agregó.

