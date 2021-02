EEG: Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se enfrentan en duelo de baile

Esto es guerra continuó con las competencias entre los chicos reality para que elijan al equipo que van a defender durante la temporada 2021.

Esta vez, Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se enfrentaron en un duelo de baile que definiría sus pases directos al equipo de los guerreros o de los combatientes.

Las competidoras bailaron al ritmo de cumbia, salsa, reguetón, merengue y los mejores temas de TikTok en el set de Esto es guerra.

Al finalizar el duelo, la modelo recibió la mayor votación del público, por lo que pudo elegir regresar a los combatientes. Mientras que la intérprete de “Cobarde” y “Ulalá” tuvo que integrarse al equipo de los guerreros.

“Todos compiten tan bien que me da un no sé que. Yo tuve la oportunidad de estar en los guerreros y Yaco me ayudo porque sabe que tengo un mal en los riñones a pesar que trato de dar lo mejor (...) Esta vez espero que me acepten y me ayuden un montón, voy a confiar mucho en los guerreros. Voy a dar lo mejor de mi”, expresó la cantante.

Yahaira Plasencia sobre su ingreso a Esto es guerra

La cantante de salsa Yahaira Plasencia habló sobre su regreso al reality Esto es guerra después de varios años de haberse alejado de la televisión para dedicarse a la música.

“Ya estoy en otra etapa de mi vida, creo que estoy en otra posición también y aparte el trabajo dignifica. Yo siempre me he caracterizado por trabajar y para mí es una nueva etapa”, mencionó.

