Dustin Diamond: elenco de Salvados por la campana se despide de ‘Screech’

Dustin Diamond, uno de los actores principales de la recordada serie Salvados por la campana, falleció este lunes 1 de febrero debido al cáncer terminal que padecía.

“Nos entristece confirmar el fallecimiento de Dustin Diamond debido a un carcinoma. Fue diagnosticado con este implacable de cáncer maligno hace solo tres semanas. En ese tiempo, logró extenderse rápidamente por todo su sistema. No sufrió. No tuvo que estar sumergido en dolor. Por eso, estamos agradecidos”, se lee en el comunicado que difundió el vocero del artista.

El deceso del intérprete de 44 años conmocionó las redes sociales y originó que miles de personas y fanáticos de show se pronunciaran. Los compañeros de elenco del popular ‘Screech’ también se despidieron de él y lo recordaron con sentidos mensajes.

Mark-Paul Gosselaar

El actor que interpretó a Zack Morris envió su pésame a los familiares de su colega. Además resaltó sus habilidades para la comedia.

“Estoy profundamente triste al escuchar de la muerte de Dustin Diamond, un verdadero genio de la comedia. Mis sinceras condolencias a su familia y amigos. Recordando nuestro tiempo trabajando juntos, extrañaré esas chispas puras y brillantes que solo él pudo producir. Un pastel en la cara, mi camarada”, escribió Mark-Paul Gosselaar.

Tiffani Thiessen

La popular Kelly Kapowski difundió una fotografía del fallecido artista y reflexionó sobre la fugacidad de la vida. “Afectada por el fallecimiento de mi antigua coestrella. La vida es extremadamente frágil y algo que nunca debemos tomar por sentado. Buen viaje Dustin”.

Elizabeth Berkley

La recordada Jessica Spano de Salvados por la campana expresó su nostalgia al haber compartido una extensa etapa de su vida junto a Dustin Diamond, con quien realizó uno de sus primeros trabajos en la actuación.

“Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de crear con Dustin, cuando ambos estábamos empezando a volver realidad nuestros sueños. Me aferraré a esos dulces recuerdos y las risas que compartimos”, expuso Elizabeth Berkley en Instagram.

Mario Lopez

Otro de los protagonistas de la icónica serie difundió un corto, pero conmovedor mensaje dedicado al popular ‘Screech’.

Mario Lopez, quien dio vida a A. C. Slater y actual conductor de televisión, compartió una de las últimas fotos que se tomó junto a Dustin Diamond y escribió: “Te extrañaremos. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debemos subestimar. Mis oraciones por tu familia continuarán”.

Marty York

Algunos de los actores que tuvieron roles menores también recordaron a la estrella del show y compartieron anécdotas de su paso por el set de grabaciones.

Este es el caso de Marty York, quien contó el tierno gesto que tuvo Diamond.

“No puedo creer las noticias. He conocido a Dustin desde que tenía 14 cuando participé como un actor invitado en Salvados por la campaña. Cuando grabamos, él y Mario fueron los únicos que me trataron bien. Recuerdo que me llevó a una parque de skate luego de que culminamos nuestras escenas”.

Tori Spelling

La actriz que interpretó a Violet, el interés amoroso de Dustin Diamond en la serie, difundió un emotivo mensaje en Instagram. En la publicación recordó cuando tuvo su primer beso con el actor para uno de los episodios de Salvados por la campana.

“Mi primer amor de la pantalla obtuvo sus alas de ángel hoy. Dustin fue mi primer beso en la pantalla. Me recibió con los brazos abiertos en el set. Como todos pueden imaginar, ser la chica nueva de un popular show fue algo muy abrumador para alguien de 14 años. Él no solo me enseñó las instalaciones, sino que también se aseguró de que siempre estuviera bien (...). Es un ícono para mi profesional y personalmente”, expresó Tori Spelling.

