Bryan Arámbulo anuncia que deja Los Claveles de la cumbia: Llegó el momento

El cantante Bryan Arámbulo ha decidido retirarse de la orquesta Los Claveles de la cumbia, de la cual formó parte desde el 2019. Así lo dio a conocer mediante su cuenta oficial de Facebook.

En su publicación, el intérprete de “Te juro que te amo” agradeció a los integrantes de la agrupación por todo el apoyo que le brindaron a lo largo del tiempo que trabajaron con él.

“Queridos amigos, seguidores y familia, llegó el momento de dar un paso al costado. Desde hoy dejo de pertenecer a la orquesta Claveles de la cumbia. No me haré presente en alguna de las actividades que tengan de acá en adelante. Me siento agradecido con la empresa y con César Córdoba, que me acogió de la mejor manera a esta linda familia musical, contribuyendo a mi crecimiento como artista y con diferentes experiencias inolvidables”, escribió.

Comunicado de Bryan Arámbulo. Foto: Bryan Arámbulo/ Facebook

De igual manera, Bryan Arámbulo aclaró que su salida del grupo se debe únicamente a que se encuentra enfocado en nuevos proyectos laborales, de los cuales brindará detalles próximamente. “Tengo muchos proyectos que más adelante sabrán y sé que recibiré el apoyo de todos ustedes. Mi separación de la orquesta es por motivos personales y laborales”, acotó.

“La música se ha hecho para disfrutar y eso es lo que vamos a seguir haciendo, con la bendición de Dios”, finalizó el joven, quien espera continuar avanzando en su carrera como cantante.

Los Claveles de la cumbia, al igual que muchas otras orquestas, tuvieron que paralizar sus presentaciones presenciales el 2020 debido a la pandemia.

