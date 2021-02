Aldo Miyashiro tras superar la COVID-19: “Sus mensajes me dieron fuerza”

El presentador Aldo Miyashiro regresó a la televisión peruana luego de vencer al coronavirus (COVID-19). El conductor se presentó el lunes 1 de febrero durante la emisión de La banda del chino.

Según el conductor de América TV, los cientos de mensajes que recibió por parte de sus seguidores lo ayudaron a sobrellevar la enfermedad.

“Muy buenas noches, ya estamos de vuelta. Ya estamos bien, quiero agradecer rápidamente. Quiero agradecer de corazón a toda la gente que nos han escrito, sin exagerar, hemos pasado los miles de mensajes en las diferentes redes sociales. No he podido responder, estoy respondiendo ahora, me dieron mucha fuerza y ya estamos bien, listos para trabajar”, expresó el también actor.

Por su parte, la actriz Érika Villalobos, pareja de Aldo Miyashiro, reveló que ella y todos los miembros de su familia se contagiaron de COVID-19. Sin embargo, pudieron recuperarse gracias a que realizaron una serie de cuidados.

“Yo les pido que se cuiden muchísimo, la cosa está difícil; ya vieron que alrededor nuestro se está muriendo mucha gente, no es tan difícil: usar la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Depende de nosotros que esto salga bien”, manifestó la artista.

Aldo Miyashiro confirmó que había contraído el coronavirus el pasado 19 de enero a través de un comunicado oficial que fue transmitido en su programa nocturno.

