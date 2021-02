Julián Gil asegura que se está recuperando tras contagiarse de la COVID-19

Hace unas semanas, Julián Gil preocupó a todos sus seguidores al revelar que había dado positivo a la COVID-19.

Sin embargo, 14 días después de haberse contagiado de la temible enfermedad, el actor le mostró a todos sus fans cómo se encuentra en este periodo y aseguró que ya está en un proceso de recuperación.

“COVID-19. Día 14. Ya saliendo gracias a Dios”, escribió en la descripción de su publicación de Instagram, junto a una fotografía.

Publicación de Julián Gil Foto: captura de Instagram

Cuando el intérprete anunció que había contraído el virus, se mostró desconcertado al no entender cómo se contagió del coronavirus, ya que mantuvo todos los cuidados correspondientes.

“Me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año, desde que empezó la pandemia, pero, bueno, me tocó la COVID-19. No sé cómo ni cuándo, ni dónde me contagié. Justo llevaba 10 días sin grabar en Televisa, así que descartaba completamente que fuera en la producción del señor Juan Osorio”, precisó el artista venezolano en ese momento.

Frente a ello, muchas figuras del ambiente artístico, como Ana Brenda Contreras, Julio Camejo, Michelle Renaud, entre otros, recurrieron a los comentarios para desearle una pronta recuperación.

“Muchos abrazos. Que pase pronto. Es lo más horrible, pero pasará”, “Vamos”, “Que te mejores”, “Ánimo. Te queremos”, “Que te mejore Julián. Un abrazo”, “Vamos Julián. Bendiciones, que te mejores pronto”, “Juli, tú puedes con ese bicho. Dios siempre ha estado contigo y ahora no es la excepción, pronto estarás bien. Bendición”, son algunos mensajes que se leen en el post.

