Johanna San Miguel sobre su regreso a EEG: “Siempre tuve ganas de volver”

Tras sus primeros días en la nueva temporada de EEG 2021, Johanna San Miguel confesó que siempre soñó con volver como conductora al popular reality de América TV.

Luego de que En boca de todos le mostrara una nota sobre su salida del programa y su comentado retorno al mismo, la también actriz se emocionó y quedó en silencio por unos segundos, para luego comentar: “La vida da tantas vueltas... Siempre tenía muchas ganas de volver, pero por A o B motivos no se daba el momento, y regresar a casa es increíble... Tu casa, tu hogar, tu familia, es tu primer hogar, pero el sitio donde tú trabajas es tu segundo hogar y, para mí, América TV es mi segundo hogar, eso nunca dejó de ser así”.

Johanna San Miguel contó, además, que se sintió muy conmovida porque vio imágenes en las que aparecía conduciendo Esto es guerra al lado de su gran amigo Mathías Brivio. “Junto a Mathías (Brivio) empezamos esta aventura, estoy muy emocionada”, manifestó.

Tras ello, Ricardo Rondón, Tula Rodríguez y Maju Mantilla aplaudieron a la conductora de EEG 2021, y le agradecieron por volver a integrar las filas de América TV.

Johanna San Miguel elogia a Gian Piero Díaz

Johanna San Miguel agradeció el apoyo que le ha brindado Gian Piero Díaz para poder integrarse a la conducción de Esto es guerra en esta nueva temporada.

“Estoy muy contenta y adaptada. Tengo un supercompañero al costado que me da el espacio, me da esa confianza que es Gian Piero, y eso es increíble. La generosidad de Piero hacia mí me ha llamado mucho la atención y eso no se ve mucho”, expresó la presentadora.

