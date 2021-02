El tercer tiempo de ‘América hoy’

Redacción Fama

Esta mañana se estrena la tercera temporada de ‘América hoy’, con Ethel Pozo a la cabeza acompañada de Janet Barboza y el debut en la conducción de Melissa Paredes. ¿El ausente? Renzo Schuller. “Lo de Renzo no tengo idea, yo soy una trabajadora del programa, me convocan. También me preguntaban cómo se decidió el ingreso de Melissa, y yo no sé, en ese momento no estaba aquí. Siempre tengo buena disposición para trabajar con las personas y me encanta conocer nuevas amistades, pero no tengo idea del porqué de las decisiones de los productores de televisión”, dice la hija de Gisela Valcárcel sobre la ausencia de Schuller.

Janet Barboza, quien llegó como invitada el año pasado, espera seguir aportando la experiencia que le dan los años no solo en televisión, sino en radio. “Sí, definitivamente y en todos los aspectos, la experiencia va a primar. De invitada pasé a estar como conductora y estoy, por supuesto, contenta, agradecida. Es el tipo de programa que las personas que hacemos conducción esperamos tener la oportunidad de desarrollar y sobre todo en estos tiempos, donde encontramos programas de críticas, donde encontrar un programa familiar es como encontrar una aguja en un pajar. He tenido varios tipos de programas que obviamente es un gran soporte ,y a ello podemos sumarle los 18 años de radio”.

La cajamarquina, además, destaca que trata de ser lo más objetiva posible y cree que ello le ha gustado al público. “Nos hemos acostumbrado a que cuando es tu amiguito lo tratan con manos de seda, pero si se trata de Leonard León u otro, lo agarras como piñata y eso a mí no me gusta. Creo que siempre he sido luchadora de las causas justas y considero que se tiene que medir con la misma vara. Hay otras personas que cuando critican lo hacen con odios viscerales, son incapaces de poder ver y separar esos sentimientos de personajes y poder decir que tuvo un buen concierto o desempeño. Siempre vas a encontrar a los mismos personajes criticando a las mismas figuras, con odios, sin objetividad y habiendo perdido credibilidad. Creo que yo entré (a la televisión) porque había un vacío para que alguien te hable con respeto, sin odios y medir a todos con la misma vara”.

Por su lado, la debutante Melissa Paredes dice que la conducción era un sueño aplazado. “No sé cuál será mi fuerte, creo que eso lo iré descubriendo programa a programa. En la vida real hablo mucho y de todo”.

