Yo soy: ‘Joe Arroyo’ regresó al programa para retar a ‘Juan Luis Guerra’

Ytalo Faijó, imitador del salsero Joe Arroyo, retornó a los escenarios de Yo soy para retar al intérprete de Juan Luis Guerra e intentar quedarse con su silla de artista ‘consagrado’.

“La rebelión” fue el tema elegido por ‘Joe Arroyo’, quien puso a bailar a los miembros del jurado en la última edición de la competencia, realizada este sábado 30 de enero. Por su parte, el doble del cantante dominicano encantó con “La bilirrubina”.

Al finalizar la batalla, Tony Succar abrió la ronda de evaluaciones con halagos para Ytalo Faijó al asegurar que “lleva la salsa en la sangre”. “Te felicito porque sientes la música, estás dentro del personaje. Te has metido en un personaje complicado y muy entregado a esta música negra (...) y no te vi disfrazado, te vi dentro de este personaje que me gustó bastante”, comentó.

No obstante, el productor musical también notó algunos detalles en la afinación del personaje. “Es bien nasal, me gusta que exageraste, pero sí tienes que tener mucho cuidado porque Joe sí era un cantante bastante afinado en vivo”, acotó.

Para ‘Juan Luis Guerra’, el ganador de dos premios Grammy tuvo buenos comentarios al señalar que disfrutó de la presentación pese a que observó algunos errores en los tiempos.

Maricarmen Marín manifestó que no disfrutó del performance de Faijó, pues según explicó, el tiempo hizo que “se perdiera un poco la imitación”.

Finalmente, los miembros del jurado eligieron con voto unánime a ‘Juan Luis Guerra’, no sin antes mencionar que esperan ver en una nueva oportunidad a Ytalo Faijó.

