Rossana Fernández Maldonado: El teatro virtual no debe menospreciarse

La letra de Una y otra vez fue compuesta por Diego Dibós, ¿cómo se llegó a concretar este trabajo?

Nació de la productora Sinargollas, yo estaba grabando la serie Aislados. Estaban buscando música. Convocaron a Diego para que componga y me convocaron a mí para cantar. Cuando escuché la canción, me encantó. Me parece que la letra es súper potente. La grabamos, pero finalmente no salió en la serie, no lograron colocarla. Parece que no coincidía con la historia, entonces me dije ‘esta canción no se puede quedar ahí’. Así que, se ofrecieron a grabar un videoclip que recién he lanzado. Está en mi canal de YouTube y en las plataformas digitales de música. Está bien bonito, y suma un pasito más en mi carrera de cantante.

A fines del año pasado lanzaste Perdóname, con Jose Val. ¿Qué diferencias podrías mencionar entre esa colaboración a dúo, con este nuevo sencillo?

Es distinto. José compuso esa canción en un ritmo más bailable, más urbano. Somos muy amigos. El trabajo fue muy sencillo, a pesar de que estábamos lejos. La canción la grabamos juntos antes de que empezara la pandemia. Grabamos un video cada uno en su casa y también le metimos algo de promoción a ese tema que es completamente diferente con lo que estoy haciendo ahorita. Una y otra vez, es una balada que tiene una letra muy potente, y en la cual estoy yo solita. Es más fácil que vaya a un programa de televisión a cantarla. Con José estuvimos en algunos programas por Zoom, pero era un poco complicado. Tengo muchas ganas de que llegue el día de hacer un concierto y poder cantar todas estas canciones en vivo.

¿En qué playa se filmó el video y cómo fue trabajar con Guty Carrera?

Edith Tapia, mamá de Guty, fue la productora general del video. Cuando estábamos creando la historia del video, dije ‘tenemos que conseguir un galán’, ‘alguien que no sea tan chibolo’ porque yo ya soy una mujer grande, ‘y que sea churro’. Guty estaba en México, pero justo coincidió que venía unos días a Lima por trámites. Entonces Edith le preguntó a ver si podía, y con toda la mejor onda dijo que sí. Es una playa del norte de Lima, pasando Chancay, pero no me acuerdo el nombre. Es media escondida, había mucho viento. Fuimos un equipo mínimo con todos los cuidados del caso. Guty y yo con pruebas moleculares. Pero fue una linda experiencia poder, dentro de nuestro encierro, salir y grabar este video con amigos.

El modelo Guty Carrera interpreta a la pareja de la artista en el video de Una y otra vez. Foto: captura de YouTube

La temática de tu música va por lo romántico en el pop. ¿Has jugado con la idea de coquetear con algo más urbano, o tal vez con otro género?

Ahora cantando este tema siento que es totalmente lo mío. Me encanta esta línea. Entre lo pop, balada pop, baladas románticas. Pero meterme mucho más a lo que sea un reguetón duro, de ninguna manera. (Risas) Pero sí música más bailable, como lo era Perdóname, una canción mucho más rítmica, que se puede bailar sin llegar a ser un reguetón fuerte. Además tengo un material listo por lanzar, un disco completo para niños. Tenía planeado lanzarlo en marzo, pero ahora con este paro tal vez me demore un poco más.

¿En cuánto tiempo estaría listo?

Ya está listo. Lo voy a subir a las plataformas digitales, canción por canción. Son ocho temas compuestos por mí. La producción musical también es de Diego Dibós. Él me ayudó a hacer estas canciones. Cada una trata de dejar un pensamiento bonito para la familia, para los niños. Resalta los valores de ser agradecidos, de mirar la vida desde un lado positivo, de respetar nuestras diferencias. Cada canción tiene un tema puntual enfocados en los valores. Es pop, con un sonido súper fresco y actual. Para el primer single también quiero grabar un video. Eso no quita que siga haciendo canciones para grandes y baladas románticas, sino que este disco es algo muy especial porque era algo que sentía que tenía que hacer para aportar al mundo musical de los niños, que a veces siento que tiene un vacío muy grande.

Imagino que te has inspirado en tus pequeñas, y que ellas han sido tus mejores juezas para realizar este material.

¡Sí, de todas maneras! La idea del disco para niños la tengo desde hace mucho tiempo. Desde que fui mamá y mis amigas me decían, ‘qué suerte que les puedes cantar a tus hijas y te sale bonito’. ‘¿Por qué no grabas un disco, me lo pasas, y se lo pongo a mis hijos?’ Y yo decía, ‘no es mala idea’, compartir este don que tengo con otras mamás. El día a día me ayuda a crear estas canciones y son cosas que hablo con mis hijas. Les he puesto las canciones y me dicen cuáles les gusta más y cuáles menos. En un par ellas también salen cantando en los coros. Es un proyecto bien del corazón y espero que llegue a muchísima gente. Lo que sigue en mi música es esto. Ahorita le quiero dar full a Una y otra vez para que llegue a muchísima gente, y también ya tengo otras dos canciones ya escritas y casi en maqueta para ir lanzándolas a lo largo de este año.

Regresando a Una y otra vez, la letra y el clip resalta el caso de una relación tóxica, ¿crees que las personas podemos llegar a aguantar mucho por amor, hasta el punto de caer en una negación de la realidad?

Totalmente. Creo que a todos, o a la mayoría nos ha pasado estar en una relación donde sabes que no te hace bien seguir. Que ya tienes que terminar, que ya intentaste, que ya perdonaste, que ya permitiste muchas cosas, pero no te atreves a terminar porque estás enganchado o porque tienes miedo a quedarte solo, o al qué dirán, o a lo que venga después. No te atreves a cortar con algo que sabes que no te hace bien. Esta es la historia de una mujer que está en una relación así, y prácticamente le ruega o le pide a esta pareja que ya no vuelvas más. Le dice, ‘si vas a venir que sea para decir adiós, y dejémoslo aquí y chau’. La gente ya me escribe, ‘he pasado por lo mismo’. Eso es lo bonito de la música que toca las vidas de muchas personas de alguna manera.

¿Crees qué es difícil renovar la confianza en una relación cuando ya se perdió?

Sí, cada historia es diferente, pero cuando suceden cosas que son difíciles de perdonar o se perdió la confianza, sí es bien difícil retomar la relación y que sea igual de buena como fue en algún momento. Creo que uno debe reconocer cuando llegó el momento de poner punto final a la relación. Por tu propio bien. Uno tiene que ponerse en primer lugar y amarse mucho a sí mismo, y tener a alguien que te sume y no por el contrario que te reste, que te haga mal .

En el clip, los problemas comienzan por un mensaje que llega al celular de Guty. Es algo que sucede mucho.

Sí, queríamos poner algo súper cercano porque creo que esa es una de las historias que más pasa ahora con el celular. Es bien claro en el video, pero la letra va mucho más allá. Abarca muchas más cosas, como esas relaciones donde el hombre te termina, se va con otra, y después regresa y te dice, ‘necesito tiempo para pensar’. En verdad no está pensando nada, sino que se fue con otra y al regresar dice, ‘ahora sí, voy a ponerle corazón’. Pero en el video me pareció ideal poner ese pequeño momento donde se ve que el ‘pata’ está sacando los pies del plato.

¿Cómo te has sentido ingresando al terreno musical? ¿Es como lo imaginabas?

Sí, el mundo de la música es distinto al de la actuación. Soy actriz y seré actriz hasta que sea viejita y me den papeles de abuela. Me manejo muy bien en el mundo de la actuación y conozco. Pero en el de la música estoy aprendiendo. Me gusta porque cantar es algo bien auténtico, y eres tú misma interpretando una canción. Es algo que también siempre he querido hacer, y de alguna u otra manera lo he hecho con musicales y cantando otros temas, pero ahora me lo estoy tomando más en serio. No es algo grupal donde el actor o el elenco de una obra de teatro te da la bienvenida, sino que más bien acá estoy solita levantando mi bandera diciendo, ‘hey, aquí estoy’.

Además de su histrionismo en las pantallas, Rossana ahora busca imponerse en el mundo musical. Foto: Facebook de Rossana Fernández Maldonado

Te has desempeñado en casi todo dentro del entretenimiento, actriz, conductora, cantante, ¿en qué área te has sentido más cómoda?

Sí, he tenido la fortuna de estar un poquito en todos lados. De desarrollarme bastante en otros ámbitos como la actuación, conducción, cine, teatro. Cuando tengo la oportunidad de hacer una obra de teatro musical donde canto y actúo a la vez, es para mí top. Lo máximo. Me gusta mucho. Ahora, en el mundo de la música cuando hice conciertos antes de pandemia en la Estación de Barranco, y otros lugares, me moría de nervios antes de entrar al escenario. Como si siempre fuera la primera vez. Pero me encanta estar allí compartiendo mi música. Está difícil elegir una sola cosa. Siento más bien que a estas alturas de mi vida todo me complementa, y no descarto crecer en otros ámbitos también. Como escribir un libro, por ejemplo.

Últimamente se han reportado en la industria del entretenimiento muchos casos de acoso o abuso hacia la mujer, los ejemplos abundan. ¿Alguna vez a lo largo de tu carrera pasaste por algo similar o sentiste que alguien se quería aprovechar de ti de alguna manera?

Gracias a Dios no he pasado por ninguna situación así, ni que me haya sentido incómoda. He tenido escenas en donde he estado con poca ropa frente a un director o compañeros, y siempre ha sido todo como debe ser, muy respetuoso. Profesional. No he pasado por eso, ni tampoco he tenido conocimiento de alguien cercano a mí a quien le haya pasado. Pero sí, ver tantas noticias de acoso en la industria es lamentable. Me parece bien que levantemos la voz y que no permitamos que esas cosas sigan pasando .

¿Cómo te afectó en un inicio el cierre de los teatros por la cuarentena, y cómo lo ves ahora después de casi un año?

La cuarentena me agarró cuando acababa de reestrenar la segunda temporada del musical Madres, con Rebeca Escribens, Alexandra Graña y Erika Villalobos. Nos chocó porque pensábamos que íbamos a volver en quince días. Ahora, después de un año de pandemia y de estar sin teatros, la verdad que es muy difícil programar o ver en un futuro cercano que volvamos. La esperanza nunca se pierde, pero ya asumimos como artistas buscar nuevos caminos desde nuestras casas. Creando cosas para web. He hecho programas web el año pasado. Compañeros míos hacen unipersonales, microteatro, todo a través de pantallas. Nos hemos tenido que amoldar a esta situación, pero con el corazón triste porque nos hace falta el escenario.

¿Te parece válida esa adaptación que ha hecho el teatro? Algunas voces más tradicionales dicen que no es teatro en sí, y que debería tener otro nombre.

Definitivamente tendría que aparecer un nuevo nombre para este tipo de actuación, porque tenemos la actuación en cine, en series, en novelas, en teatro. Y esto es un teatro virtual. No creo que deba menospreciarse, ni criticarse . Al contrario, yo admiro a la gente que crea nuevas cosas para seguir vigentes, y para seguir transmitiendo cosas que el público necesita. Finalmente el público que está en sus casas también necesita del arte. Necesita de ver historias, conmoverse, reírse, asustarse y nosotros estamos para eso. Me parece súper chévere que existan estas plataformas y este modo de que nosotros sigamos creando y la gente siga recibiendo el arte.

¿Algún mensaje final para estos días que se vienen?

Un mensaje de esperanza para la gente. Que tengan calma, que se cuiden, que se queden en su casa, y que recemos por nuestro Perú.

