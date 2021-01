Hilton Valentine, guitarrista fundador de la banda británica The Animals, murió en la mañana de este viernes 29 de enero a la edad de 77 años en la ciudad de Wallingford, Reino Unido.

A través de un comunicado, la compañía discográfica ABKCO Records dio a conocer la noticia luego de ponerse en contacto con la viuda del músico, Germaine Valentine.

“Nosotros, junto con todo el mundo de la música, lamentamos la pérdida hoy de Hilton Valentine, miembro fundador de The Animals. Valentine fue un guitarrista pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante las próximas décadas. Su muerte fue revelada por su esposa, Germaine Valentine”, menciona el pronunciamiento.

Hilton Valentine es conocido por ser el creador del famoso riff de la canción The House Of The Rising Sun (La casa del sol naciente, por su traducción del inglés), que alcanzó el primer lugar de ventas en los Estados Unidos y en el Reino Unido en los años 60.

El talentoso guitarrista de The Animals fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll con sus antiguos compañeros de banda en 1994. En En mayo de 2001, fue incluido en el Rock Walk of Fame de Hollywood junto con los otros animales y tuvo un concierto de reunión de dos noches en el Teatro El Rey.

En los últimos años, Valentine radicó en Estados Unidos para dedicarse a su agrupación Skiffledog, con la que lanzó 2 álbumes: It’s Folk ‘n’ Skiffle, Mate! y Skiffledog on Coburg ST. También se le podía encontrar en el escenario con las grandes bandas de garaje, The Woggles y The Headless Horsemen, con quienes se hizo amigo. En 2011 grabó un álbum navideño.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.