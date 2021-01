Jorge Benavides anuncia el lanzamiento de su hija Yajaira como cantante

Con gran entusiasmo, Jorge Benavides anunció que su hija Yajaira Benavides acaba de lanzarse como cantante con el tema “Detrás del mostrador”.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cómico confesó que aunque al principio le costó aceptar que su primogénita eligiese dedicarse a la música, siempre se mostró dispuesto a apoyarla. “Jamás me imaginé que decidiría estudiar la carrera de Música. Como todos los padres, quería que sea ingeniera, arquitecta o doctora, pero finalmente su decisión fue por la música, así que como padre no me quedó otra que apoyarla con sus sueños”, detalló.

Ahora, Jorge Benavides está más que orgulloso que nunca porque el esfuerzo y la dedicación de su hija está dando frutos. En ese sentido, le auguró un gran futuro como cantante.

Jorge Benavides comparte el primer tema musical de su hija Yajaira Benavides. Foto: Jorge Benavides/ Instagram

“Yajaira ya terminó su carrera y estrenó su primer tema musical, compuesto e interpretado por ella y estoy tan nervioso como lo debe estar ella”, expresó. “Orgullosísimo, les presentó el primer tema de mi adorada hija Yajaira. Suerte, hija mía, te deseo todos los éxitos del mundo. Y a ustedes mis seguidores, solo les pido compartir conmigo esta gran felicidad. ¡Mil gracias! ¡Te amo, hija!”, añadió en Instagram.

Junto a su publicación, el exlíder de El wasap de JB compartió un fragmento del sencillo de Yajaira Benavides para que este pueda ser escuchado por todos sus seguidores.

En tan solo unas horas, el clip de Jorge Benavides en Instagram logró superar las 2.000 reproducciones y acumuló decenas de comentarios de felicitaciones por parte de los usuarios.

