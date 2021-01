EEG: Sunafil investigará supuesto riesgo en juegos tras queja de Austin Palao

La expulsión del modelo Austin Palao en el reality Esto es guerra generó una serie de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios respaldaron al concursante que se quejó por haberse sentido expuesto al peligro durante uno de los circuitos de altura.

Esta situación provocó que la Sunafil se pronuncie para informar que ya se encuentra investigando los “detalles de lo ocurrido” el último viernes 29 de enero en el programa emitido por América TV.

Como se recuerda, Austin Palao cuestionó las medidas de seguridad empleadas en el reto, prueba en la que se enfrentaba contra Gino Assereto y Facundo González.

“Este tipo de competencias, en lo personal a mí me gustan, pero es preciso que en este tipo de competencia se tenga el mayor cuidado posible. Para mí esto sería a dos metros o un metro del suelo, pan comido”, comentó el joven de 26 años.

La Sunafil se pronunció sobre la expulsión del modelo Austin Palao por quejarse de uno de los juegos de altura en EEG. Foto: captura Sunafil Twitter

Además, Austin Palao precisó que no pudo continuar con el circuito porque sintió que la línea de vida (soga) “lo estaba jalando”. “Lo que me molesta es que sentí un vértigo horrible, sentí literalmente que me iba morir”, acotó bastante ofuscado el paracaidista.

El ´Tribunal’ de Esto es guerra decidió retirar a Austin Palao de la competencia luego de escuchar sus descargos. “Señor Austin Palao, usted no va a continuar en el programa, porque aquí se contratan personas con seguridad y profesionales, no ponemos en riesgo a nadie y usted lo sabe, no me va venir a condicionar”, sentenció.

