Yo soy: Oriana Montero emocionada por halagos de Mon Laferte a su imitación

Oriana Montero, imitadora de Mon Laferte, no pudo ocultar su emoción luego de que la cantante chilena se desbordara en elogios por su impecable trabajo.

En sus redes sociales, la participante de Yo soy, grandes batallas expresó su admiración y agradecimiento hacia la artista por darle su respaldo.

“Me encanta, la amo. Me emociona mucho cuando me imita porque lo hace muy bonito. Les agradezco que canten mis canciones”, reveló la intérprete de “Tu falta de querer” cuando le preguntaron sobre qué opinaba de la artista venezolana.

Tras estas palabras, Oriana compartió el video con unas emotivas palabras en la descripción de su publicación.

“Siento que mi corazón baila de alegría y emoción cada vez que dice que me ama. Y cómo no retribuir ese amor con lo mejor que puedo dar en el escenario, ser embajadora de una gran persona, de alguien tan profesional y tan hermosa como lo es Mon Laferte. Realmente es un privilegio que amo llevar cada día. Te amo más y tú lo sabes. Y sabes lo real que es”, escribió la imitadora en su cuenta oficial de Instagram.

Inmediatamente, la publicación obtuvo más de 26.000 reproducciones y los seguidores de la participante de Yo soy no tardaron en brindarle sus mejores deseos.

“Ese es tu mejor premio”, “Qué hermoso”, “Ya ganaste en la vida”, “La verdad solo veo el programa por ti, desde Oaxaca México, mi familia es tu fan”, fueron algunos de los comentarios.

