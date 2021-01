Yo soy: ‘Dyango’ se pronuncia tras ser eliminado por ‘Ricardo Montaner’

Yo soy, grandes batallas presentó el esperado reencuentro de los imitadores de Dyango y Ricardo Montaner. La última vez que compitieron ambos quedaron empate, por lo que el pasado viernes 29 de enero se tuvo que definir quién ocuparía la silla de consagrados.

“Si yo fuera él” fue el tema que eligió Jairo Tafur del español Dyango, mientras que Hugo Apaza interpretó el éxito musical “Me va a extrañar” de Ricardo Montaner.

El jurado integrado por Maricarmen Marín, Tony Succar, Katia Palma y Mauri Stern votó a favor de Hugo Apaza con 3 votos contra 1.

Luego de ser eliminado y despedirse del programa de Latina, Jairo Tafur se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Allí, explicó a sus seguidores que no se va contento, pero aseguró que respeta la decisión del jurado de Yo soy.

“No quería irme sin antes agradecerles ese cariño que me brindan y me han brindado durante esta temporada de Grandes batallas. Uno como participante tiene que estar de acuerdo con la decisión del jurado; sin embargo, siento que voy a extrañar el escenario y a ustedes, así que no me voy contento. Aún no sé si retornaré. Voy a dedicar mi tiempo a unos proyectos de música propia”, expresó el exparticipante.

Por su parte, Hugo Apaza, ‘Ricardo Montaner’, le dedicó un emotivo mensaje a su colega, a quien admira por su profesionalismo y talento.

“No es una competencia, no deseamos ser mejor que nadie más, simplemente deseamos ser mejor que la persona que fuimos ayer. Gracias @jairotafuroficial, por personas como tú nace en mí el impulso de esforzarme cada día más, tu talento, profesionalismo, tu persona son un referente en este camino tan difícil del arte musical. Gracias querido público por siempre apoyarnos y estar con nosotros en las buenas y en las malas”, escribió el imitador peruano.

