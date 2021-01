Yahaira Plasencia sobre su ingreso a EEG: “El trabajo dignifica”

Yahaira Plasencia fue una de las grandes sorpresas en el estreno de la nueva temporada verano 2021 de Esto es guerra y ahora detalla cómo se convenció de unirse al reality de competencia.

La cantante de salsa conversó con la reportera del programa Estás en todas y aseguró que el productor Peter Fajardo se encargó de convencerla de participar en el programa.

“Todo el mundo decía ‘Yahaira qué va entrar’. Peter tiene un poder de convencimiento, (me decía) Yaha no te preocupes que no hay muchos juegos fuertes, todo es ‘fresh’”, contó la artista de 26 años.

Yahaira Plasencia precisó que tuvo dudas respecto a su ingreso a Esto es guerra debido a la operación en los riñones a la que fue sometida en 2020. “Tengo una operación en los riñones de hace cinco meses así que por favor... ¡Advertido estás Peter!”, bromeó.

“Yo he venido acá a divertirme, a jugar un rato con mis compañeritos. Ya conozco a la mayoría así que estoy contenta, feliz”, acotó.

La intérprete de “Ulala” también habló sobre sus peleas pasadas con Rosángela Espinoza y se mostró tranquila acerca de la posibilidad de tener que enfrentarse con ella en alguno de los circuitos.

“Sí, seguro con Rosángela o con alguien más, normal, yo ‘fresh’. Ya estoy en otra etapa de mi vida, creo que estoy en otra posición también y aparte el trabajo dignifica. Yo siempre me he caracterizado por trabajar y para mí es una nueva etapa”, finalizó.

