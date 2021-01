Vanessa Tello cuenta por qué decidió dedicarse a la nutrición

La exmodelo Vanessa Tello compartió con sus seguidores un extenso texto donde cuenta las razones por la que decidió enfocarse en la carrera de Nutrición.

Como se recuerda, la joven madre ganó popularidad en las pasarelas hace algunos años. Incluso formó parte una temporada en el reality de Esto es guerra.

En una de sus publicaciones de Instagram, la empresaria contó que la decisión de dejar el modelaje no fue fácil, pero el ser una profesional en la nutrición era su sueño.

“Desde muy pequeña, en sexto de primaria ya sabía que quería ser nutricionista. Lo tenía claro. Aunque ser modelo me cayó de sorpresa, debo decir que fue en el momento perfecto”, relató Vanessa Tello.

“(El modelaje) me ayudó mucho a relacionarme, a ganar seguridad y metas económicas. Pero mi pasión por la nutrición seguía ahí y cada día crecía más y más”, explicó la exmodelo.

Así también, comentó que la carrera iba a llevarle a alcanzar sus objetivos, y sobre todo, a sentirse cómoda en su quehacer diario.

“Los que me conocen saben que necesito siempre estar haciendo cosas y rodearme de gente que realmente me mueva y despierte cada célula de mi cuerpo, y la verdad, el modelaje no generaba eso en mí, ¿y saben qué sí lo hacía? La nutrición”, expresó Tello.

“¿Tenía miedo? claro que sí, como se los dije en mi post anterior, el miedo siempre estará ahí, pero no podemos dejar que tome las decisiones por nosotros. Yo seguí mi sueño”, finalizó la empresaria.

Vanessa Tello dejó una reflexión sobre seguir sus sueños. Foto: captura/Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.