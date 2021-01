Tony Succar niega favoritismo con ‘Mon Laferte’: “No estoy enamorado”

Una vez más, Oriana Montero conquistó a los miembros del jurado de Yo soy, grandes batallas con su imitación de la cantante chilena Mon Laferte. Durante la edición de este viernes 29 de enero, la artista puso en aprietos a Tony Succar, quien aseguró que pese a los rumores de favoritismo que lee en redes sociales, continúa apostando por el trabajo de la participante.

“Mon, a mí me gustó bastante tu presentación una vez más. Esta ranchera mostró otro lado, yo creo musicalmente en lo que puedes hacer tú como esta cantante”, comentó Tony Succar luego de que la concursante interpretara el tema “Que se sepa nuestro amor”.

El productor musical resaltó que, en anteriores oportunidades, había notado errores de afinación en la voz de la artista. “Pero hoy escuché, no sé si estás practicando esas cosas, pero lo escuché bastante bien”, continuó el productor musical.

“Yo no encuentro como que una crítica a decir verdad, no encuentro. Voy a ser honesto, en inglés se dicen ‘trolls’, cuando estás en tus redes sociales y viene la gente comentando negativo de una persona, y a mí me han hecho muchos comentarios negativos de Mon, y dicen que estoy enamorado de ella, o lo que sea. Yo no estoy enamorado de ella”, aseveró el ganador de dos premios Grammy.

“Mi trabajo aquí es ser honesto y ver de dónde puedo agarrar críticas y cosas negativas, pero es que no, no lo encuentro, no sé si estoy sordo cuando la escucho, perdónenme pero estoy siendo honesto con ustedes y esto es lo que yo estoy escuchando”, finalizó Tony Succar.

