Sonaly Tuesta denuncia estafa por compra de PS5 en Mercado Libre

Sonaly Tuesta utilizó sus redes sociales para denunciar que fue estafada luego de realizar la compra de una consola PS5 en la plataforma online de Mercado Libre.

La periodista narró que en noviembre de 2020, su hijo mayor ubicó la tienda Virtual Store en Mercado Libre, que ofrecía un PS5 nuevo por un costo de 2.500 soles, y prometía la entrega para los días previos a la Navidad. Sin embargo, luego del pago, el producto nunca llegó, por lo que recibieron la explicación vía WhatsApp de que hubo un retraso y recibirían el artefacto para fines de enero.

“Esperamos (no lo hagan ustedes, nosotros lo hicimos porque creíamos que estábamos tratando con un vendedor real y serio, tenía buenas calificaciones y estrellas). Sabemos hoy que el tema era alargar el tiempo para que desaparezca y para que ahora el Mercado Libre considere que el producto fue entregado”, contó la exconductora de Costumbres.

Sonaly Tuesta asegura que, al querer comunicarse nuevamente con la empresa, no obtuvo respuesta, por lo que intentó contactar directamente con Mercado Libre. “Tenemos los mensajes de WhatsApp, tenemos el pago realizado y el nombre de la tienda. Ya hicimos la denuncia en Mercado Libre Perú”, precisó.

Sonaly Tuesta denuncia estafa por compra en Mercado Libre. Foto: captura Facebook Sonaly Tuesta

“En todo caso, la lección aprendida es que no volveremos a confiar en una plataforma como Mercado Libre Perú, y lo cuento ahora para que a otras personas no les vuelva a pasar. El dinero se hará nuevamente, nosotros estamos con salud y eso hay que agradecer siempre, pero me da mucha rabia el malestar y sentimiento de culpa de mi hijo mayor, el llanto de mi hijo pequeño”, finalizó.

