Natalie Vértiz pide a sus fans que apoyen emprendimientos en la cuarentena

Natalie Vértiz expresó su preocupación por la paralización de algunos emprendimientos por la nueva cuarentena decretada para frenar el avance de segunda ola del coronavirus.

A través de sus redes sociales, la ex Miss Perú pidió apoyar negocios peruanos locales, como los restaurantes, a través de la vía delivery.

En sus historias de Instagram, la conductora de América TV exhortó a sus seguidores que se muestren solidarios durante este aislamiento con un mensaje.

“Estoy contenta porque me han estado mandando un montón de sus emprendimientos. Siento que es el momento adecuado para apoyarnos entre todos y he visto un montón de plataformas que también lo están haciendo. Me encanta el trabajo en equipo”, dijo la presentadora de televisión.

“Creo que también es importante seguir apoyando a los restaurantes peruanos que lamentablemente van a cerrar sus puertas, pero van a seguir atendiendo desde la modalidad de delivery”, añadió la empresaria en el clip.

Famosos se solidarizan con empresarios

Tras el anuncio del presidente Francisco Sagasti en el que decretó un nuevo confinamiento, artistas y figuras de la televisión decidieron apoyar emprendimientos de peruanos.

Christian Meier, Tatiana Astengo, Paul Martin, Adolfo Bolívar, Melissa Loza, entre otros famosos, ofrecieron usar sus redes sociales para que los pequeños negocios promocionen sus productos y servicios.

“Me sumo a esta campaña para ayudar a la gente que quiere promocionar su chamba. Si tienes un negocio u ofreces un servicio, aquí tienes un muro”, se lee en sus publicaciones.

