Kina Malpartida pide rectificación a EEG por usar su imagen sin su permiso

La exboxeadora peruana y excampeona mundial de boxeo femenino, Kina Malpartida, utilizó sus redes sociales para pedir a Esto es guerra y a su productora ProTV que se rectifiquen por haber “afectado su honor personal” al utilizar su imagen en los spots publicitarios que presentaban la temporada de verano 2021 del reality.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la deportista de 40 años publicó un extenso mensaje dirigido al equipo de América TV.

“Señores de EEG y Pro TV Perú, he observado que en esta y en otras publicaciones han mencionado a mi persona desde el día 21 de enero del 2021 hasta la fecha 25 de enero de 2012, promocionando mi participación en el programa”, inició Malpartida.

“Sin embargo, no he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas, tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales”, continuó.

La exguerrera finalizó su post de Facebook reafirmando su pedido al reality. “Por estas razones, señores de EEG y de Pro TV Perú, les solicito se rectifique la afirmación contra mi persona que aparece en sus publicaciones por no corresponder a la verdad y afectar mi honor personal”, sentenció.

Kina Malpartida se mostró indignada con la producción de Esto es guerra por “usar su imagen sin su consentimiento”. Foto: captura América TV

Recordemos que Kina Malpartida fue parte del elenco de Esto es guerra en 2013 y luego retornó en 2016 para participar en EEG: el origen de la lucha. Desde entonces, la deportista se mantuvo alejada de las pantallas y los reflectores para centrarse en su carrera.

