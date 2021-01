Katy Perry habla sobre cómo cambió su vida tras la llegada de su hija

A fines de agosto, Katy Perry dio la bienvenida a su primera hija Daysi Dove, fruto de su relación con el actor británico Orlando Bloom.

Aunque, por el momento, la famosa pareja ha optado por mantener oculta la identidad de la bebé y no mostrarla en redes, la cantante comparte con sus seguidores esta nueva experiencia como madre.

En un reciente directo vía Instagram, Katy Perry, quien sorprendió con su espectáculo en la toma de mando de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos, contó cómo la pequeña Daysi le ha cambiado la vida.

“Ella cambió mi vida y todavía sigue cambiando mi vida. Creo que te das cuenta de que cuando te conviertes en madre... solo tienes que concentrarte en ser madre. Y no es porque no ames a otras personas, no es por nada más que solo quieres ser una gran madre”, comentó la artista de 36 años el jueves 28 de enero.

Katy Perry señaló que ser madre es poner en prioridad al hijo, y se convierte en la mejor labor, siempre y cuando se esté lista para asumir la complicada tarea.

“Así que muchas cosas desaparecen cuando te conviertes en mamá y es el mejor trabajo del mundo. Lo recomiendo mucho cuando esté listo”, mencionó.

La cantante de “Firework” sostuvo que hay nuevos “límites” en su vida desde que le dio la bienvenida a su pequeña.

“Veo a mi hija cambiar tanto en los últimos cinco meses y, al mirar las fotos, es como, ‘wow’. Ves el tiempo en forma humana y es como… ahora tiene las mejillas gruesas”.

Katy Perry explicó que realmente la ha animado a “estar aún más presente y valorar cada día. Y todo lo que tenemos es este momento. Eso es lo que se promete es este momento y nada más”.

La nueva mamá no pudo evitar mencionar que Orlando Bloom ha sido una “pareja increíble” desde la llegada de Daisy.

