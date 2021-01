Demi Lovato regresa a la televisión con la serie Hungry

Demi Lovato se alista para un nuevo reto en la actuación: ser una de las protagonistas de Hungry. De acuerdo al portal Deadline, este proyecto de la NBC será producido por la estadounidense Suzanne Martin y cuenta la historia de unos jóvenes que integran un grupo de terapia para personas con algún tipo de trastorno alimenticio.

El tema será tratado con un tono humorístico a través de las aventuras que experimenten estos chicos. Además, Demi Lovato no solo será la protagonista, sino también la productora ejecutiva junto con Suzanne, quien tiene entre sus mayores éxitos la creación del guión de la serie Frasier.

La valiente artista ha hablado en otras ocasiones sobre su lucha frente a los trastornos alimenticios: “A los 8 o 9 años comencé a comer demasiado y de manera compulsiva. Horneaba galletas y luego me las comía todas. Luego empecé a sentirme infeliz con mi cuerpo. Entonces pasé a desnutrirme pasando hambre”, reveló en su documental Demi Lovato: simply complicated.

La cantante recorrió un largo camino para poder contar su testimonio y ahora se prepara para hablar de esta enfermedad a través de un personaje ficticio y con una historia humorística.

Todavía no se ha confirmado la fecha de estreno de la serie ni el resto de actores que la acompañará. Sin embargo, antes que este proyecto vea la luz, la artista contará su historia en el documental Demi Lovato: dancing with the devil este 23 de marzo a través de la plataforma YouTube.

La intérprete también ha participado en series como Grey’s Anatomy y Prison Break. Además, realizó un destacado trabajo en la ficción Sonny with a chance (Sunny entre estrellas) y el año pasado tuvo un papel en la sitcom Will & Grace.