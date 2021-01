Austin Palao fue retirado de EEG por dudar de seguridad en reto de altura

El viernes 29 de enero, el reality de competencia EEG, el origen terminó con la sorpresiva decisión del Tribunal de retirar del programa a Austin Palao, luego de fallar y, posteriormente, cuestionar las medidas de seguridad empleadas en el reto de altura, prueba en la que se enfrentaba a Gino Assereto y Facundo González.

“Este tipo de competencias, en lo personal, me gustan, pero es preciso que se tenga el mayor cuidado posible”, dijo. Luego señaló: “No pude llegar a la zona porque me estaban jalando (de la línea de vida)”.

Austin Palao también indicó que sintió pánico al estar a 40 metros de altura. “Sentí que me iba a morir”, aseguró.

No obstante, fueron sus siguientes palabras las que determinaron su salida de EEG, el origen.

“De todo corazón, yo no vuelvo a hacer pruebas de altura acá”, expresó el chico reality, lo que desató la molestia del Tribunal.

“Señor Austin Palao, usted no va a continuar en el programa”, indicó la voz en off. “Aquí no ponemos en riesgo a nadie y usted lo sabe”, sentenció.

De forma enfática, el Tribunal garantizó que en EEG se prueban con profesionales cada reto de altura y, por ello, “no permitiría que nadie ponga en tela de juicio lo que se hace en este programa”.

Ante la sorpresa por la radical decisión, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz pidieron que se reconsidere esta postura durante el fin de semana. De esta manera, se acordó que la decisión final sería revelada la próxima semana.

