Andrés Hurtado revela que contrajo dos veces el coronavirus

Andrés Hurtado contó cómo fue su experiencia al contagiarse de la COVID-19 y aseveró que fue uno de los pocos casos que contrajo dos veces la enfermedad.

En una entrevista para el programa de Beto Ortiz, el conductor de TV explicó que sus pulmones se dañaron severamente hasta el punto de quedar sin voz.

“Soy uno de los 6 casos en el mundo que me ha dado dos coronavirus. Cuando aparece esta pandemia, estuve internado en la clínica San Pablo, perdí el habla, dejé de respirar en la calle, todo lo tengo registrado. Simplemente dejé de respirar, de tragar saliva. Los pulmones estaban comprimidos“, comentó el también actor cómico.

Asimismo, Andrés Hurtado aseguró que por el daño causado en sus pulmones tras contagiarse del coronavirus en dos oportunidades, no puede tener aire acondicionado.

“Increíblemente pregunto qué hago acá y ahí quedé internado varios días. Yo tuve que recuperar los pulmones dañados, por eso no puedo tener el aire acondicionado. El post COVID me debilitó para hacer la campaña”.

En setiembre del 2020, se dio a conocer que el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés se había contagiado del virus. Luego de unos días, se pronunció mediante una carta.

“Este bicho es muy extraño, en mi caso apareció hace dos días. Lo único que puedo pedirles a mis seguidores que me quieren y a los que no, que me den una oportunidad. Oren por mí”, sostuvo.

“Esta enfermedad no tiene estratos sociales, solo se salvarán los que lo aman y yo amo a Dios. Si tienes fe, saldrás victorioso porque él lo ve todo”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.