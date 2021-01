América hoy: Ethel Pozo revela que habrá cuarto conductor en el programa

América hoy retorna a la pantalla chica este lunes 1 de febrero. Las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes ya se ensayan para el estreno de la nueva temporada del programa que prepara más de una sorpresa.

En entrevista con Estás en todas, Ethel Pozo reveló que tendrán un cuarto compañero en la conducción. La noticia fue confirmada por ‘Choca’ Mandros, quien aseguró que tiene la información de “primera mano”.

“Te doy un adelantito: no solo somos tres, quizás hay alguien más. ¿Pueden creerlo?”, comentó la hija de Gisela Valcárcel.

“Nada que quizás, el señor Armando Tafur, aunque no ha soltado el nombre, dice que van a estar acompañadas”, respondió el conductor de televisión.

“Me han dicho que no va ser solo un trío de mujeres, sino que van a estar acompañadas por un caballero”, añadió ‘Choca’.

Por otro lado, Melissa Paredes contó cómo fue el momento en que recibió la propuesta para ser la nueva conductora del espacio de América TV.

“Yo estaba con la familia, como siempre. Y cuando me llaman, yo digo: ‘¡No!’(...). No lo podía creer, me emocioné muchísimo, di un grito y me había olvidado de que tenía otro compromiso, ya que también ando en las grabaciones de Dos hermanas”, contó la modelo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.