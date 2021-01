Yo soy: Mauri Stern celebró el cumpleaños número ocho de su hijo Gael

El jurado más crítico de Yo soy, grandes batallas, Mauri Stern, mostró su lado más tierno y sensible.

Resulta que su segundo hijo llamado Gael cumplió ocho años el jueves 28 de enero y el cantante mexicano compartió un corto de video de una sorpresa que le preparó a su pequeño.

En el clip se pudo observar cómo Mauri Stern sacaba de una caja una torta de cumpleaños. Segundos después se vio al jurado llevando a su hijo con los ojos tapados hasta el pastel.

“Qué pastel. Gracias”, escribió el artista, quien se ausentó en la más reciente gala del reality Yo soy, grandes batallas, y etiquetó a Rayo en la Botella, productora de Ricardo Morán.

Ante esto, Tony Succar y Katia Palma fueron los primeros en reaccionar a la publicación de su colega.

Asimismo, muchos seguidores especularon que Mauri Stern no fue a la última edición de Yo soy, grandes batallas para pasar todo el día con su hijo Gael.

“Felicitaciones”, “Qué lindo”, “Mauri ha estado en Asia con su hijo”, “¿Por qué Mauri no está en Yo soy?”, “Feliz cumpleaños a tu hijo, pero necesitamos tus comentarios sin filtro”, “Vuelve a Yo soy”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios, quienes pidieron al exintegrante de Magneto su pronto regreso al Latina.

Yo soy: Mauri Stern exige a ‘José José'

En la batalla entre ‘José José' y ‘Demi Lovato’, Mauri Stern pidió a Carlos Burga más empeño en su trabajo.

“Tu actuación no la siento espectacular, pero entiendo por qué piensan que lo es... Puedes llegar a hacer una gran presentación... Se los voy a explicar”, inició.

“José José es el maestro de la respiración. Si ves el video original, a él no se le va el aire. Allí vas a decir que no llegaste con la fuerza de José José. Tu respiración no fue perfecta, fue casi perfecta, pero yo la necesito perfecta”, añadió.

Finalmente, ‘José José' venció a ‘Demi Lovato’ y se quedó con el sillón consagrado.

