Mauri Stern no estuvo en la mesa de jurados de Yo soy, grandes batallas

Al iniciar la edición de Yo soy, grandes batallas de este jueves 28 de enero, algo llamó la atención en la mesa del jurado.

Los únicos que se encontraban sentados eran Maricarmen Marín, Katia Palma y Tony Succar. Mauri Stern estuvo ausente en el set de televisión por primera vez en la temporada.

No obstante, Cristian Rivero garantizó su presencia en el programa de imitación. “Esa silla está vacía. Mauri está por llegar al programa porque es fundamental la decisión que hoy tome el jurado entre ‘Django’ y ‘Ricardo Montaner’”, dijo el animador.

El integrante de Magneto siempre da que hablar por sus polémicos comentarios tras las presentaciones de los imitadores.

Por dicho motivo, su presencia en el espacio de Latina es uno de los factores que logran posicionar al programa en el rating diario.

Mauri Stern despide de Yo soy a dos imitadores

Mauri Stern se mostró decepcionado por las presentaciones de ‘Andrés Calamaro’ y ‘Romeo Santos’ en la edición anterior de Yo soy, grandes batallas.

“Ve las sillas allá arriba, ve lo que hemos logrado, para bien o para mal, a sangre, amor, pasión, un poco de todo. Entonces esto (la presentación de ‘Andrés Calamaro’ y Romero Santos’) a mí me desconcierta. A mí ya este punto me desconcierta una vez más”, dijo el jurado tras las actuaciones.

“Ahorita mi teléfono y las redes están reventando diciendo: ‘Bótenlos’. Eso es lo que yo siento y no sé si estoy muy sensible, pero esto me desconcierta. Esta vez yo ya me harté”, agregó Stern.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.