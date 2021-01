Tuvieron su primer duelo. Durante la cuarta edición de la nueva temporada de Esto es guerra, este jueves 28 de enero, Mario Hart y Yaco Eskenazi se enfrentaron por la formación de equipos.

Los históricos competidores dieron lo mejor de sí para ganar el juego, que consistía en partir un trozo de madera con ayuda del serrucho. Quien venciera el desafío, decidía al integrante que conformará su grupo.

Yaco Eskenazi ganó el duelo, teniendo la responsabilidad de elegir entre Paloma Fiuza o Melissa Loza para que integre a los ‘Guerreros’.

Tras un largo debate, el ‘Turco’ escogió a la hermana de Tepha Loza para que sea parte de su equipo. Por el contrario, la brasileña -pese a expresar su deseo de ser una ‘guerrera’-, tuvo que pasarse al bando de los ‘Combatientes’.

“Yo me he caracterizado porque siempre me pongo la camiseta. Siempre he dado mucho, no hay problema, sé que esta temporada es diferente. Daré todo por el equipo”, dijo la extranjera en un inicio aceptando la decisión que tomó el líder.

Sin embargo, posteriormente hizo notar su tristeza por lo ocurrido. “Me duele un poco, me duele porque siempre me he identificado a los Guerreros”, aseveró Fiuza con la voz entrecortada.

Yaco y Mario se reencontraron en EEG, El origen

Luego de varios años, Mario Hart y Yaco Eskenazi volvieron a verse las caras en el programa reality. Ambos se mantuvieron alejados del show. Por tal motivo, su aparición sorprendió a los televidentes.

“Quiero agradecer al Tribunal por esas palabras increíbles hacia mi persona, agradecer a todos los fanáticos de Esto es guerra por todo el cariño que me han mostrado en todos estos años”, afirmó la pareja de Natalie Vértiz tras pisar el set el pasado lunes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.