Lucho Cuéllar habla sobre sus adicciones y anuncia su regreso a la música

Después de varios años de haberse alejado de las pantallas, el cantante de cumbia Lucho Cuéllar reapareció en el programa Magaly TV, la firme.

El artista peruano, quien formó parte de Grupo 5, habló sobre las adicciones que lo llevaron a alejarse de su familia y la música. Recordó que cayó en un estado deplorable, pero pudo surgir gracias a la ayuda de un amigo cercano.

“La mala noche, las mujeres, el alcohol, la cocaína, las drogas son cosas no recomendables… Me pongo a pensar que tampoco quisiera ser la burla de mis hijos. Creo que para esos tiempos ya estuvo bueno, para ser burla de ellos es triste. Mi madre también sufrió por mí”, expresó el cantante.

Según Lucho Cuéllar, encontró en la religión un apoyo para llevar una vida más sana. “No hay una opción más hermosa que encontrarse con Dios y uno mismo. ¿Cómo llego? Por un amigo que me conversó mucho de la palabra y me hizo ver muchas cosas que no me estaba dando cuenta”, agregó.

“Tengo las ganas de salir adelante, he vuelto a creer que sí puedo porque llego el momento en el que me di cuenta que tenía y que me amaba”, continuó el intérprete de 34 años.

Al inicio, Magaly Medina le preguntó cuánto tiempo llevaba sobrio, en seguida él respondió: “Desde el inicio de la cuarentena”. La conductora de televisión contó que en el 2014, Lucho Cuéllar ingresó a un centro de rehabilitación, pero no permaneció mucho tiempo debido a los contratos de música.

El cantante de cumbia reveló que se encuentra preparando un proyecto junto a su grupo Lucho Cuéllar y los Incorregibles, con el que marca su regreso a la industria musical.

