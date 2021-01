Johanna San Miguel sobre Gian Piero Díaz: “Me da espacio y confianza”

Esto es guerra inició una nueva temporada con varios rostros conocidos. Uno de ellos fue el de Johanna San Miguel, quien regresó al programa luego de seis años de ausencia.

La conductora retornó por todo lo alto y fue bien recibida por Gian Piero Díaz, su compañero de micrófono.

“Muchísimas gracias por esta oportunidad, es una segunda oportunidad para mi. Estoy en mi casa de vuelta”, comentó tras pisar el set de Esto es guerra.

Ante esto, Johanna San Miguel conversó con América espectáculos para contar sobre su experiencia de trabajar con el actor.

La exjurado de Yo soy, aseguró sentirse muy cómoda de compartir la conducción con Gian Piero Díaz, ya que con él existe confianza, respeto y humor.

“Estoy muy contenta y adaptada. Tengo un supercompañero al costado que me da el espacio, me da esa confianza que es Gian Piero y eso es increíble. La generosidad de Piero hacia mí me ha llamado mucho la atención y eso no se ve mucho”, comentó.

“Eso me ha hecho sentir cómoda, hemos empalmado al toque, hemos tenido química, tenemos el mismo humor, nos reímos mucho y siempre va a haber una actitud de respeto más allá de la competencia”, agregó Johanna San Miguel, quien reveló su deseo de llevarse la copa de Esto es guerra.

Sobre otros aspectos de su vida, la también actriz indicó que, por el momento, está enfocada en su carrera y en su hijo.

“Estoy totalmente comprometida con mi trabajo y con mi maternidad. No tengo tiempo, ni cabeza, ni energía, ni ganas y me da mucha flojera”, manifestó.

