Ezio Oliva se ha convertido en uno de los artistas peruanos que ha cumplido con el aislamiento social al regresar desde un país extranjero al Perú.

Después de 6 días de confinamiento absoluto, el cantante pudo reencontrarse con sus hijas. Él viajó a Miami, Estados Unidos, para emprender proyectos musicales; sin embargo, cuando llegó a Lima tuvo que alejarse de su familia para evitar posibles contagios.

A través de Instagram, Ezio Oliva compartió su experiencia sobre cómo eran sus días confinado en un espacio cerrado de su casa, donde vive junto a la conductora de televisión y madre de sus hijas, Karen Schwarz.

“Ayer llegué a Perú y, además de cumplir con la cuarentena obligatoria en casa, mi familia y yo decidimos que, por medidas de seguridad, yo me aislaría en otra habitación. Al sexto día me haré una nueva prueba molecular y si todo sale bien, esa prueba se la envío al Ministerio de Salud para que me puedan dar de alta para así poder salir a la calle sin mayor riesgo para la sociedad”, anunció el artista, quien, asimismo, pidió a sus colegas a seguir su ejemplo.

El cantante tuvo que alejarse de su familia al llegar a Lima desde Miami. Foto: Instagram / Ezio Oliva

Los días pasaron, se hizo la prueba de COVID-19 y el resultado arrojó negativo. De esta manera, Ezio Oliva pudo abrazar a sus pequeñas dos herederas.

Expresó su felicidad al compartir algunas fotografías de lo que fue su reencuentro con ellas. “¡Llegaron los resultados y estoy sin COVID-19! Después de 6 días en aislamiento absoluto, según la ley manda, puedo darle un beso a los amores de mi vida con la tranquilidad de que no van a correr riesgo de contagiarse. ¡Valió la pena cuidarme tanto en el viaje a Miami!”, finalizó el intérprete de “Siempre has sido tú”

