Esto es guerra: Luana Barrón se pronuncia tras no cumplir cuarentena

Luego de la polémica que se desató por no permanecer aislada, obligación que toda persona que llega del extranjero debe acatar, Luana Barrón recurrió a sus historias de Instagram para dar sus descargos ante la grave falta.

La modelo, quien apareció en el primer programa de Esto es guerra, el origen, reconoció su error y pidió disculpas.

“He estado bastante apenada y con cargo de conciencia por lo que ha sucedido. Sé que he cometido un error y por eso estoy con ustedes para pedirles una disculpa, por todo el respeto y cariño que les tengo. Sé que de los errores se aprenden y que hay que asumir las consecuencias”, dijo en un video.

“La semana pasada estuve de viaje, pero antes de ingresar a mi país me hice la prueba molecular y aquí me hice una segunda prueba. Ambas pruebas salieron negativas. Yo estaba consciente que llegando a mi país tenía que hacer la cuarentena. Sin embargo, tuve conocimiento que se podían evitar esos 14 días si es que me realizaba una segunda prueba molecular”, agregó Luana Barrón, quien, junto a Mario Irivarren y Karen Dejo, fue sancionada por Esto es guerra.

La modelo contó que se realizó la segunda prueba molecular antes de los 6 días, cuando tuvo que esperar ese tiempo como mínimo para hacerse otra vez los análisis.

“No estuve bien informada, fue mi error”, comentó.

Asimismo, Luana Barrón señaló que volverá a sacarse otra prueba y espera no haber contraído el coronavirus.

“Mañana me realizaré la tercera prueba molecular y espero que salga negativa. Me comprometo a cumplir con todas las normas sanitarias”, concluyó.

