Anthony Hopkins recibe la vacuna contra la COVID-19 a sus 83 años

El veterano actor Anthony Hopkins sorprendió a sus seguidores con un video del momento en que recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

A sus 83 años, la estrella de Hollywood se inmunizó este jueves 28 de enero en el estado de California, Estados Unidos. En el video que compartió en Instagram, dejó un mensaje agradeciendo al personal de salud que lo asistió.

“Gracias, salud pública. Luz al final del túnel, después de un año de cuarentena”, agregó el protagonista de El silencio de los inocentes.

En las imágenes se le ve al actor con una actitud tranquila. Mientras recibía la vacuna, una de las enfermeras bromeó con él.

“Ok, no se me va a desmayar aquí, ¿verdad?”, le dijo a la estrella de Hollywood.

Anthony Hopkins sobre El silencio de los inocentes

Anthony Hopkins y Jodie Foster se reunieron a través de una videollamada por el 30 aniversario de la cinta El silencio de los inocentes.

En la charla, el actor habló de algunas curiosidades de la película de 1991.

“Estaba en Londres haciendo una obra de teatro. Mi agente me envió un guión y me dijo ‘quiero que lo leas’. Y yo contesté: ‘¿qué es?’. Él me respondió que se llamaba El silencio de los inocentes. Mi respuesta fue: ‘¿qué es, un cuento para niños?”, contó.

