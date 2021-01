Yo soy: Hugo Apaza ‘Ricardo Montaner’ vuelve al programa y reta a ‘Dyango’

¡Está de regreso! Hugo Apaza sorprendió a todos los televidentes al presentarse nuevamente en el escenario de Yo soy, grandes batallas luego de su abrupta salida de la competencia.

Hace unas semanas, el imitador de Ricardo Montaner dejó atónitos al jurado y al público del programa con su inesperada salida del concurso, pues abandonó el programa en plena presentación.

Ante este insólito hecho, Apaza se pronunció al respecto y reveló que los nervios y una crisis de ansiedad le hicieron una mala jugada. Sin embargo, esta vez, volvió al programa a cobrar su revancha y decidido a recuperar su sillón de consagrado.

“Esto es un tema muy serio, porque en mi primera temporada, que fue en el 2015, cuando salí ganador, sentía algo parecido (ansiedad) pero nunca me bloquee, nunca me pasó esto”, contó el imitador a Karen Schwarz en el backstage.

Asimismo, explicó lo que le sucedió aquella vez cuando salió repentinamente del escenario.

“Cuando yo me bloqueo en la canción ‘Será', y llego a mi casa, muy confundido, es cuando yo converso con mi familia y decido buscar ayuda profesional”, confesó.

Luego, ya en el escenario de Yo soy, grandes batallas, Hugo Apaza agradeció por la oportunidad que le han dado de regresar al programa.

“Muchísimas gracias por la oportunidad, me siento mejor, he comprendido que este es un problema muy serio, pero he buscado ayuda profesional, estoy aquí y sé que voy a superar este obstáculo”, manifestó ante el jurado del concurso.

“Estoy aquí porque he dejado algo pendiente; he venido a cerrar esta historia y reto a mi amigo, el señor ‘Dyango’”, sostuvo el imitador.

