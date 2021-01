The Weeknd asegura que sus premios Grammy no significan nada para él

The Weeknd es uno de los artistas juveniles con más fama mundial en la actualidad. Por tal motivo, su no nominación a los Premios Grammy, los cuales se llevarán a cabo el próximo 14 de marzo, causó asombro.

La ausencia de Abel Makkonen Tesfay, nombre real del artista de 30 años, en la lista generó una ruptura entre la Academia y el intérprete de “Blinding lights”.

The Weeknd ganó previamente tres Grammy: R&B Performance y Urban Contemporary Album en 2016, y este último premio nuevamente en 2018.

Ante esto, el canadiense habló sobre aquellos premios que, para él, ya no tienen ningún significado.

“Mira, a mí personalmente ya no me importa. Tengo tres Grammy, los cuales no significan nada para mí ahora, obviamente”, dijo en una entrevista para el portal ET.

“No es como: ‘¡Oh, quiero el Grammy!’ Es solo que esto sucedió, y estoy dispuesto a ponerme frente al fuego, siempre y cuando nunca vuelva a suceder. De todos modos, soy malo dando discursos. Olvídate de los premios“, añadió.

Asimismo, The Weeknd, quien se presentará en el medio tiempo del Super Bowl 2021, confesó qué fue lo que sintió cuando no lo consideraron para la nueva edición de los premios Grammy.

“Definitivamente sentí cosas. No sé si fue tristeza o enojo. Creo que fue solo confusión. Solo quería respuestas. Hicimos todo bien, creo. No soy una persona engreída. No soy arrogante. La gente me dijo que iba a ser nominado. El mundo me dijo: ‘Este es, este es tu año’. Todos estábamos muy confundidos”, contó.

