Veredicto en suspenso. Hugo Apaza regresó a Yo soy, grandes batallas para retar a uno de los consagrados más complicados, Jairo Tafur.

El imitador de Ricardo Montaner cantó “Déjame llorar”, mientras que “Dyango” puso de pie al jurado con su tema “Ódiame”. Sin embargo, y por falta de tiempo, las votaciones para saber quién continuará en competencia se dará a conocer este jueves 28 de enero.

Tras esto, Hugo Apaza, quien en ediciones pasadas abandonó abruptamente el set de Yo soy, grandes batallas mientras cantaba, se mostró muy agradecido por esta nueva oportunidad para mostrar su talento.

“Nunca es demasiado el agradecimiento a quien no te abandonó en tus peores momentos. Gracias a Dios por su inmensa bondad que me acompaña y me da fuerzas todos los días. Gracias infinitas a ustedes que siempre han creído en mí, para ustedes y por ustedes siempre cantaré con el corazón. Gracias a mis compañeros, al programa por la oportunidad, a mi familia, amistades. Vamos por más porque yo soy Ricardo Montaner”, escribió Hugo Apaza en sus redes.

‘Ricardo Montaner’ tras su participación en Yo soy “Vamos por más”

En otra publicación, el imitador pidió a sus seguidores que, tras la nueva cuarentena obligatoria a causa de la pandemia, acaten las normas del gobierno.

“Los quiero y ya saben: quédense en casa, cuídense. Dios mediante pronto y con mucha fe saldremos juntos de esta situación. Muchas gracias por su inmenso cariñó”, concluyó.

‘Ricardo Montaner’ pide disculpas por abandonar set de Yo soy

A través de su cuenta de Instagram, Hugo Apaza había pedido disculpas por dejar el set de Yo soy en medio de su presentación. Él explicó que su comportamiento se dio porque sufrió un ataque de pánico, problema que ya lo está tratando con un profesional.

“Me siento muy apenado, muy avergonzado por cómo se dieron las cosas, escapa de mis manos. Yo soy un ser humano, me equivoqué, no debí de bajarme, pero fue mucha la presión, no me sentí bien”, comentó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.