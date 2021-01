Pipe Villarán: el duro testimonio del músico tras contraer la COVID-19

El cantante peruano Pipe Villarán sorprendió a sus fans en Facebook con una extensa publicación. Con su texto relató los difíciles días que vivió luego de contagiarse del coronavirus tras asistir a una reunión.

El integrantes de G-3 y Los Fuckin Sombreros narró, a modo de crónica, cómo fue su lucha contra la COVID-19. Así también, contó a detalle los síntomas que padeció.

El músico aceptó que por negligencia propia vivió esa terrible experiencia. Por este motivo, pidió a las personas que no bajen la guardia en esta segunda ola y que sean responsables para no afectar la salud de los demás.

Yo me relajé. Era viernes y me fui a tomar unas chelas con un amigo que no sabía que había sido infectado de COVID (posiblemente lo contagió su madre, que posiblemente se contagió en la peluquería) y me contagié, por irresponsable”, escribió Pipe Villarán a modo de introducción.

A continuación, habló de sus síntomas, empezando por una fiebre que no cesaba. De igual manera, describió el dolor que padecía en el pecho, el cual era persistente.

“De a pocos, sientes que el pecho se te comienza a inflamar, como cuando te enfermas de los bronquios, y te empieza a doler. (…) Y la fiebre. La maldita fiebre. Todos la hemos tenido por un par de días, o quizás 3. Pero no por más de una semana”, redactó el músico.

“Aparece el miedo a la muerte. (…) Los números fluctúan: 96-95-94-95… Sabiendo que si bajas de 94, nadie podrá hacer nada por ti, porque no hay adónde ir”, agregó.

En las siguientes líneas, dejó una reflexión sobre la existencia del virus, pidiendo a sus fans que no crean en lo que dicen las redes sociales y confíen en la ciencia.

De igual manera, recomendó que no se muestren inseguros de someterse a la inmunización. “Si tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo, no lo duden ni por un segundo”, finalizó el cantautor.

El testimonio del músico tras contagiarse de la COVID-19. Foto: captura/Facebook

