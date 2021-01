Mauri Stern despide de Yo soy a ‘Calamaro’ y ‘Romeo Santos’

‘Andres Calamaro’ y ‘Romeo Santos’ quedaron fuera de Yo soy, grandes batallas, luego de las duras críticas que emitió el jurado, específicamente Mauri Stern.

El exintegrante de Magneto se mostró inconforme con la presentación de ambos imitadores y pidió que el sillón de consagrado que disputaban los mencionados participantes quede liberado.

El imitador del exvocalista de Aventura se presentó en el programa para batallar con ‘Calamaro’ y lograr arrebatarle su lugar en la competencia, sin embargo su performance no estuvo a la altura del concurso, y Francisco Chávez, quien encarna al rockero argentino no logró defender su puesto.

“Ve las sillas allá arriba, ve lo que hemos logrado, para bien o para mal, a sangre, amor, pasión, un poco de todo, entonces esto (la presentación de ‘Andrés Calamaro’ y Romero Santos’) a mí me desconcierta. A mí ya este punto me desconcierta una vez más”, dijo Mauri evidenciando gran molestia ante dichas actuaciones.

“Ahorita mi teléfono y las redes están reventando diciendo: ‘Bótenlos’. Eso es lo que yo siento y no sé si estoy muy sensible, pero esto me desconcierta. Esta vez yo ya me harté con esto”, agregó.

Tras este comentario, el jurado procedió a dar su voto donde Tony Succar y el cantante mexicano pusieron una “X”, eliminando a ambos participantes de la competencia.

“Yo me siento muy seguro y sigo confiando en esto: en que nos regresen la silla”, pidió Mauri Stern.

