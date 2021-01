Magaly anuncia colaboración musical de su esposo con Daniela Darcourt

Finalmente, Magaly Medina develó de qué se trataba el video que compartió hace varias semanas donde se vio cantando a su esposo Alfredo Zambrano con Daniela Darcourt.

Durante la emisión de su programa Magaly TV, la firme, la presentadora contó que el notario y la salsera grabaron un video musical de una nueva canción llamada “Probablemente”.

Magaly Medina dejó en claro que su pareja seguirá trabajando como abogado, ya que la música solo es un pasatiempo para él.

“Él es un abogado exitoso y tiene una carrera lograda que no piensa dejar. Él no piensa convertirse en un súperstar, no piensa dedicarse al canto, lo hace porque le causa placer cantar porque tiene la voz de tenor lírico y porque le gusta la música”, comentó Medina.

Asimismo, Magaly Medina confesó que la canción habla mucho de su relación con Alfredo Zambrano.

“La canción para nosotros tiene mucho de especial porque narra un momento de nuestras vidas personales. De cuando nosotros estuvimos separados ocho meses, cada uno hacía su vida indistintamente. Esta canción que tiene mucha historia que ya se las contaré en algún momento, porque habla mucho de parte de nuestra historia como pareja”, agregó.

Además, la conductora señaló sentirse muy feliz por haber ayudado a su esposo a lograr uno de sus sueños: cantar con una artista destacada como Daniela Darcourt.

“Esto es para mí hacer realidad uno de sus sueños, él ha hecho realidad mucho de mis sueños, me ha apoyado en mi carrera, me ha ayudado a crecer, creo que en una pareja el apoyo mutuo es indispensable”, finalizó.

