Johanna San Miguel ansía regreso de Michelle Soifer y Rafael Cardozo

Durante la emisión del miércoles 27 de enero, los conductores del programa Esto es guerra continuaron con la presentación de los competidores que formarán parte de la nueva temporada del verano 2021. Johanna San Miguel admitió que le gustaría ver a varios de los antiguos participantes, ya que retornó al reality después de cinco años.

“Estoy preocupada porque faltan varios que, sinceramente, yo no estoy aquí desde hace cinco años y pensé que me los iba encontrar. Veo que quedan dos (por presentar), así que hay algunos que creo que no voy a ver en esta temporada”, comentó la recordada intérprete de Queca.

Gian Piero Díaz consultó a su compañera sobre los rostros que le gustaría volver a ver en el set de América TV y la popular ‘Mama Leona’ enlistó rápidamente a sus guerreros favoritos. “Hablando del origen y faltando dos cupos, ¿a quiénes tendrías que traer tú? Pensando en que la temporada se llama El origen”, preguntó el conductor.

“A Michelle Soifer, Rafael Cardozo, Gino Pesaressi y a Nicola Porcella (...). No ver a todos a mí sí me hace sentir un poquito triste”, respondió Johanna San Miguel. Mientras que el representante de ‘Los combatientes’ mencionó a Gino Assereto, Mario Irivarren, Ignacio Baladán, Luciana Fuster y a Vania Bludau como los participantes que quisiera tener en su equipo.

“Para nadie es una novedad que Vania está en Lima con Mario. De hecho se habló mucho acerca de la posibilidad de que ella estuviera acá”, añadió Díaz.

