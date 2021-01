Jared Leto revela que extravió su Oscar: “Espero que esté en buenas manos”

Jared Leto ganó su primer Oscar a mejor actor de reparto en 2014 por su trabajo en la cinta El club de los desahuciados. Sin embargo, el famoso artista confesó que no tiene idea del paradero de la estatuilla dorada.

Durante una entrevista con James Corden, el vocalista de 30 Seconds to Mars contó que el galardón lo extravió hace tres años.

“Descubrí que ha estado desaparecido durante tres años. No lo sabía, no creo que nadie quisiera decírmelo. Podría estar en alguna parte, pero todos lo han buscado por todas partes. Espero que esté en buenas manos donde sea que esté. No lo hemos visto desde hace bastante tiempo”, comentó Jared Leto, quien se enteró de la pandemia dos semanas después, ya que él estuvo en un retiro por el desierto.

Ante estas declaraciones, el conductor le preguntó si realmente cree que su premio Oscar lo tiene una persona.

“Creo que es una buena posibilidad, no es el tipo de cosa que alguien arroje accidentalmente a la basura. Así que espero que alguien de verdad lo esté cuidando”, agregó.

Asimismo, Jared Leto recordó aquella vez que ganó el Oscar y su emoción por tal distinción.

“Recuerdo la noche en que lo gané, se lo pasé a tanta gente. Estaba golpeado y rayado, pero la gente se divirtió tomándose fotos con él. Es bueno compartirlo, así que, con suerte, alguien lo está cuidando bien”, señaló el famoso actor vegano, quien fue considerado el vegano más sexy del mundo en 2007 según PETA.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.