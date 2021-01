Flavia Fernanda, de La voz kids a promesa del pop peruano

Flavia Fernanda es una de las miles de jóvenes que desean explotar su talento artístico e ingresar a la difícil industria musical peruana. Ella ya ha sacado dos discos, que se pueden encontrar en diferentes plataformas como Spotify, y ha participado en diferentes festivales y presentaciones.

Sin embargo, el camino no es fácil; incluso para una cantante que ha sabido pisar grandes escenarios de televisión como La Voz Kids, lugar en el que comenzó su carrera y donde descubrió su vocación.

La República conversó con este novel talento de la música, quien comentó sobre sus influencias musicales, proyectos a futuro y sobre los retos que ha tenido que sobrellevar a lo largo de los años para surgir como intérprete.

Inicios en La voz kids

Flavia Fernanda comenzó a mostrar indicios de su talento a muy temprana edad. Como ella misma comenta, a los 9 años le regalaron su primera guitarra y aprendió a tocarla de manera autodidacta.

Luego audicionó, por impulso de su abuela, al conocido programa concurso de Latina cuando tan solo tenía 12 años. Gracias a su talento y facilidad interpretativa, logró convencer a los jurados y quedarse en la competencia. Aunque no se llevó el trofeo de La voz kids, esta experiencia le dejó valiosas lecciones.

“Eso me ayudó mucho a aprender a desenvolverme escénicamente y eso fue lo que más me marcó. Aprendí a no sentirme tan nerviosa y con el tiempo me sentí como en casa sobre el escenario. Los coach fueron demasiado buenos y me enseñaron un montón de cosas. Fue una experiencia increíble. Conocer a gente que sueña lo mismo es muy inspirador”, dijo.

Original propuesta musical orientada a los jóvenes

La cantante de 19 años, a diferencia de otros artistas, no teme mostrar originalidad en su estilo musical o en la letra de sus canciones. A pesar de su corta edad, asegura que ella es quien escribe la letra de muchos de sus temas y se inspira en experiencias propias, con los cuales muchas personas de su edad pueden identificarse.

“Estoy sacando música que habla de muchos jóvenes y de mí. Quiero sentir más conexión con el público, no solo con temas de otros, sino con temas originales y propios. Me gustaría compartir con la gente mis sentimientos y emociones, que ellos puedan sentirse reflejados”, expresó.

Su propuesta musical está inspirada en importantes figuras femeninas a nivel mundial, como Shakira, Alicia Keys, e incluso Pink; por lo que le cuesta definir su estilo en un solo género.

Los retos de una artista femenina en la industria

Flavia Fernanda tiene claro que el camino de un cantante es más que difícil, especialmente en el Perú. Sin embargo, no deja que esos retos influyan en el sueño que tiene de convertirse en una representante famosa del pop.

Considera que uno de los principales desafíos que ha tenido que sobrellevar es aprender a contrastar el profesionalismo y las vicisitudes propias de una persona de su edad.

“Mi papá es mi manager, entonces es muy complicado separar el trato entre padre e hija y las labores del trabajo. A eso he tenido que adaptarme, a llevar una relación seria y a la vez familiar”, indicó.

Además sabe que el pop y el rock no son los géneros más comerciales, pero se mantiene fiel a la idea de trasmitir su esencia a través de la música y explicó que quiere dirigir su talento a mercados internacionales.

“Ahora tenemos la idea de apuntar hacia afuera, donde se aprecia todo tipo de música. Siento que acá es cada vez más complicado, pero me encantaría que la gente empiece a escuchar más géneros, que sepa que en el Perú hay talento y variedad”.

Sobre las críticas y ser artista durante la pandemia

La prometedora cantante afirma que no le tiene miedo a los comentarios negativos, aspecto que suele acompañar a los cantantes a lo largo de su carrera. “No le tengo miedo al que dirán, más es el miedo a mí misma, a lo que podría o no lograr. Veo cómo la gente me apoya y siempre me está diciendo que le gusta mi música, eso a mí me encanta. Sí he recibido una que otra crítica negativa, pero no me afecta porque va a haber mucha gente a la cual no le guste”.

También opinó sobre la actual pandemia de coronavirus y cómo ha afectado principalmente a la industria musical.

“No estoy haciendo presentaciones en vivo, solo virtuales. Puedo decir que me está yendo bien a pesar de la circunstancia porque puedo trabajar en la música. Pero me apena, porque ya había empezado un ritmo muy bonito de tocar en vivo y esa conexión, los aplausos del público, te motivan para seguir haciendo la presentación. Durante la pandemia he aprendido a imaginar esos aplausos, el calor de la gente. Ese aspecto me chocó”, agregó.

Nuevos proyectos y Génesis, su último EP

Flavia Fernanda recientemente estrenó su segundo EP titulado Génesis. En este material discográfico plasmó sus sentimientos y se inspiró en sus inicios en la música, sus primeras composiciones.

Contó que para ella este proyecto es como el comienzo de un sueño. Génesis contiene canciones del género pop, rock y baladas. “En retrospectiva refleja mis inicios, mi esencia. Este EP habla mucho de mí, del amor y el desamor; me representa un montón”.

“Recuerdos”, una de las canciones de esta producción, fue denominada como la mejor canción indie pop del 2020 por una página especializada en música. La intérprete confesó que no esperaba obtener este reconocimiento.

“Yo me sorprendí. Nunca espero nada, sé que todo llega solo y a su tiempo; por eso fue muy emocionante. Lo compartí con la banda y mi equipo de trabajo, todos estábamos emocionados porque cada uno puso su trabajo ahí. Fue un logro muy bonito”.

