Austin Palao no descarta romance con Rosángela Espinoza

Tras confirmarse que Rosángela Espinoza y Austin Palao formarán parte de la nueva temporada de Esto es guerra, los dos competidores volvieron a compartir momentos juntos.

La ’Chica selfie’ y el hermano de Said Palao han protagonizado divertidos videos realizando diferentes coreografías, lo cual ha hecho especular a muchos sobre un posible romance entre ambos.

Ante dichos rumores, Austin Palao se animó a revelar si cabe la posibilidad de iniciar un romance con su carismática compañera de Esto es guerra. “Uno no escupe nunca al cielo. Siempre lo digo, no sé qué pase en el futuro. El futuro no existe, el presente es el que existe. Vamos a disfrutar el presente”, manifestó el ’combatiente’ en América Espectáculos.

Por otra parte, al ser consultada un supuesto romance con su compañero, Rosángela Espinoza ha dejado que entre ella y Austin Palao solo existe amistad.

Austin Palao felicita a Luciana Fuster por viaje a México

En diciembre del 2020, Austin Palao felicitó a Luciana Fuster, su expareja, por su paso por diferentes medios mexicanos, donde fue presentada como una conocida influencer.

“No es noticia que Luciana es súper talentosa y qué bueno que se le abran puertas. Sé que le irá excelente”, comentó. “Es producto de su esfuerzo y mérito que viene trabajando de tiempo y hoy por hoy se ven los resultados. Sea México o en cualquier lado, estoy seguro de que le irá increíble”, agregó.

