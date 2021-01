Pamela Anderson reveló a un medio inglés que contrajo matrimonio en secreto con uno de sus guardaespaldas. Según indicó la famosa actriz, su historia de amor con Dan Hayhurst comenzó durante la pandemia del coronavirus.

En una conversación exclusiva con DailyMailTV, la estrella de Baywatch contó que la ceremonia se llevó a cabo en una residencia familiar ubicada en un pequeño pueblo de Vancouver Island, Canadá.

“Estoy exactamente es donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama”, dijo al mencionado portal.

Pamela Anderson también compartió contenido exclusivo de la íntima ceremonia, sin familiares ni amigos presentes, que se llevó a cabo en la pasada víspera de Navidad. En las fotografías que otorgaron se puede observar el vestido y el largo velo que utilizó para el evento.

“Me casé en la propiedad que le compré a mis abuelos hace 25 años. Aquí se casaron mis padres y hasta ahora siguen juntos... Creo que tiene mucha energía sanadora, me siento en paz aquí”, dijo la ex-Playboy sobre el lugar en el que dio el “sí” a Dan Hayhurst.

Comentó que la pandemia limitó sus posibilidades de realizar una ceremonia más grande y lujosa, pero afirmó que se siente muy feliz y enamorada.

La artista de Hollywood recientemente sorprendió a sus seguidores al comunicar que dejará las redes sociales. A través de un mensaje en Instagram dio a conocer los motivos que la llevaron a tomar tal decisión.

“Ahora que me he asentado en la vida, me siento inspirada en la lectura y la naturaleza. Gracias por su amor y espero que encuentren la fuerza e inspiración para seguir su propósito y no sean seducidos por la pérdida de tiempo”, escribió Pamela Anderson.

La artista confirmó que dejará las redes sociales. Foto: captura Instagram

