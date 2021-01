Mario Irivarren confirma que no regresará a Esto es guerra 2021

La nueva temporada de Esto es guerra 2021 continúa sorprendiendo con la presentación de sus integrantes. En esta ocasión, Mario Irivarren se comunicó con el magazine En boca de todos para hablar sobre su situación en el programa.

Los conductores Carloncho y Ricardo Rondón le preguntaron al chico reality si ya había recibido la llamada de la producción de EEG. Pero él confirmó que no continuará este año en América TV.

“Creo que es momento de anunciarles que esta temporada no los voy a poder acompañar. Estamos miércoles y hasta ahora no me han llamado, qué puedo hacer”, expresó Mario Irivarren.

Sin embargo, los presentadores de En boca de todos dejaron entrever que, este miércoles 27 de enero, el modelo peruano se presentará en el set del reality de competencia.

Sobre el posible ingreso de su pareja y modelo, Vania Bludau, a Esto es guerra, Mario Irivarren afirmó que la producción del programa la llamó para ser convocada.

¿Quiénes son los nuevos rostros de Esto es guerra 2021?

Gian Piero Díaz anunció a los nuevos integrantes de Esto es guerra 2021 el pasado lunes 25 de enero. Se trata de Tommi, exfutbolista y cantante, y la joven deportista Ximena Peralta. Ambos formarán parte de la nueva temporada y por primera vez elegirán pertenecer a los ‘guerreros’ o ‘combatientes’.

