Jossmery Toledo y John Kelvin en fiesta pese a segunda ola de coronavirus

Jossmery Toledo y John Kelvin participaron en una fiesta en Cieneguilla el pasado 25 de enero, en plena crisis por el coronavirus, y fueron captados por las cámaras de Magaly TV, la firme.

En las imágenes evidenciadas por Magaly Medina, la influencer y el cantante aparecían celebrando con los demás invitados, sin usar mascarilla ni respetar el distanciamiento social, ignorando completamente que el Perú se encuentre atravesando la segunda ola de la COVID-19.

Además, se pudo conocer que cerca a las 2.00 a. m. la Policía Nacional llegó al lugar del evento e intervino a todos los presentes por quebrantar el estado de emergencia.

La producción de Magaly Medina se contactó con Jossmery Toledo para escuchar sus descargos sobre lo ocurrido el último fin de semana y esto fue lo que dijo la expolicía: “Me han preguntado si he estado en la intervención y no estuve. Cuando he llegado solo he compartido y he saludado a Ángela, habrán sido diez o quince minutos y de ahí me he retirado... Yo me aseguré porque ya hubo una prueba de la COVID-19 que le habían hecho a todos”.

Hasta el momento, el cumbiambero John Kelvin no se ha pronunciado acerca de su presencia en la reunión realizada el último fin de semana.

John Kelvin y Thamara Gómez celebran reuniones en pandemia

A mediados de enero, el programa Amor y fuego reveló que John Kelvin y Thamara Gómez celebraron reuniones sociales a pesar de la pandemia.

“Estábamos en su casa. No diré nada, ya dije a periódicos que no diré nada más, mucha ‘peliculina’. Siempre hay faltosos”, dijo el cantante en su defensa.

