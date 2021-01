Johanna San Miguel: “Ya me imagino que estoy levantando la copa de EEG”

Johanna San Miguel continúa siendo tendencia en redes sociales luego de su sorpresivo regreso a la conducción de Esto es guerra, el origen, nueva edición del reality que trae de vuelta a diferentes figuras de la versión original.

Antes de ser presentada oficialmente en el programa de América Televisión, la también actriz brindó declaraciones exclusivas a diversos medios de prensa y respondió dudas sobre su retorno. También habló sobre Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo, quienes se encargaron del espacio en los últimos meses.

Además de unirse al elenco de EEG, la popular figura también prepara una nueva versión de su ya conocida obra de teatro Se busca marido cama adentro, la cual se emitirá vía online.

Johanna San Miguel indicó a La República que horas antes de ser presentada en Esto es guerra estuvo muy ansiosa. Foto: difusión

-¿Qué motivó tu regreso a Esto es guerra luego de casi seis años?

Son muchas emociones. De hecho, junto con Mathías fuimos los pioneros y siempre quedó en mí unas ganas de retomarlo en algún momento... Y de pronto recibo la llamada de Mariana (directora de ProTV). Me eché en mi cama para pensar en cómo sería regresar y me vi ahí, parada conduciendo nuevamente. Eso fue intuitivo, como que sentí que era el momento para hacerlo.

-¿Cómo te sentiste antes de ser presentada por segunda vez en el programa?

De pronto, comencé a sentir palpitaciones en el corazón y dije: ‘Algo me va a dar ahorita’... Pero eso está bien porque antes de subir a escena es ‘parte de’ el estar muy nerviosa.

-En el caso que Jazmín Pinedo sea convocada para la conducción, ¿tendrías algún problema en compartir el escenario con ella?

Absolutamente no. Jazmín ha demostrado el año pasado que es una muy buena conductora. Tiene pasta de conductora y creo que va a llegar muy lejos, por eso es que ha sido convocada para Esto es guerra, al igual que María Pía, Mathías y Gian Piero. No tengo ningún problema en compartir el escenario con nadie.

Una de las cosas que más me gusta de Esto es guerra es que somos un gran equipo de trabajo. Yo estoy yendo a compartir con todos, con los ‘guerreros’, también con los ‘combatientes’. Todos hacemos el programa y todos somos un equipo. Además a Jazmín la conozco desde hace tiempo y me parece un gran paso el que ha dado al conducir el programa. La felicito.

-¿Cómo estás en tu vida personal? ¿Tienes pareja actualmente?

No estoy enamorada, no estoy con pareja. Estoy muy enfocada en el trabajo y la verdad es como que eso se hubiera quedado a un costado. Mi vida sentimental está inexistente —dijo entre risas—. Trabajo un montón, tengo otros proyectos. Estoy muy enfocada en lo laboral y creo que mi carrera es mi pareja.

-¿Estás dispuesta a enamorarte nuevamente?

Ay, no. Qué flojera. Después me va a quitar energía para hacer las cosas que yo quiero. Pero claro, el amor no se busca, llega solo.

-¿Como es la experiencia de reencontrarte con las diferentes figuras de América Televisión?

Estoy volviendo a mi casa. Yo he empezado mi etapa de conducción en América, no solo en Esto es guerra, también en América espectáculos, Lima limón. Entonces, conozco a todos... Esta otra parte también es muy importante para mí, porque siento que estoy regresando a mi hogar, es la verdad. Para mí, América es mi casa y eso me genera mucho cariño, gente que yo sé que me quiere mucho, que cuando me los encuentre van a estar muy contentos de verme. Esa cercanía a mí me alegra muchísimo, sobre todo con todo este tema de la pandemia.

-¿El saber que regresaban algunos participantes ‘históricos’ a Esto es guerra influenció en tu decisión de volver a la conducción?

No. Yo sentía que era el momento de regresar a Esto es guerra. Yo no sabía quiénes iban a volver. Peter (Fajardo) no cuenta nada, no suelta la información. Yo me enteré del regreso de Yako Eskenazi por la promoción del programa. Cuando sale él, luego Mario Hart y Melissa Loza, no lo podía creer.

No tengo la menor idea de lo que vaya a pasar. Para mí, todo es una sorpresa, pero más allá de los ‘históricos’, yo iba a estar. A mí me gusta mucho el factor sorpresa y eso es un valor agregado que tiene el reality, lo que sucede ahí resulta ser una sorpresa para todos.

-¿Cómo crees que será tu relación con Gian Piero Díaz?, teniendo en cuenta que él fue conductor de Combate.

No existe ningún problema entre nosotros. No se olviden que Gian Piero es actor y yo he tenido la suerte de compartir con él una obra de teatro llamada Una pulga en la oreja. Él finalmente es conductor, pero también es actor y tengo varias historias que ya se las iré sacando poquito a poquito si me molesta.

Para mí es como si estuviera con mi compañero... La competencia es sana, es buena, es un trampolín para meterle más punche. Cuando yo me meto a un proyecto, el que sea, yo doy el cien por ciento y veo que Gian Piero hace lo mismo. Entonces, vamos a estar encaminados y remando el mismo barco.

-Entonces, al ser ambos actores, podrán generar una dinámica divertida y entretenida, especialmente en estos tiempos en los que tanto se necesita una distracción...

Es una construcción a nivel humor súper interesante. Yo creo que lo que queremos es entretener, que sea muy divertido ver Esto es guerra y que los ‘guerreros’ ganemos esta temporada.

-Durante tu primera etapa en el reality destacaste por tu estilo aguerrido y protector con los ‘leones’, que era tu equipo en ese entonces. ¿Seguirá siendo una ‘mamá leona’ para los guerreros?

Sí, claro. Ese ha sido mi estilo siempre.

-¿A cuál de los ‘guerreros históricos’ te gustaría ver esta temporada?

Me gustaría tener (en el equipo) a Kina Malpartida, me encantaría verla porque es espectacular. Kina es una atleta, entonces nos acerca mucho a ganar. Yo estoy entrando y ya me imagino que estoy levantando la copa de Esto es guerra, eso es lo que yo quiero . De hecho, también me quiero jalar a algunos combatientes para mi equipo.

-Mariana Ramírez del Villar indicó que continuarán realizando ayuda social una vez que termine la etapa de promoción de Esto es guerra...

Nosotros, al estar en un programa que es el más visto a nivel nacional, tenemos una responsabilidad de ser solidarios y hacer campañas sociales. Para mí, es vital continuar con esto, al igual que llevar entretenimiento. No solamente nosotros, sino en general y eso se ha visto, porque los peruanos somos solidarios. Esto es algo que tenemos que mantener, ahora más que nunca es necesario porque la gente no tiene que comer y debemos ser empáticos con esta pesadilla.

Texto que debe llenar

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.